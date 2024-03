Certes, la Dodge Challenger a joué un rôle mineur sur le marché du Vieux continent. Néanmoins, même dans l'Europe des petits moteurs, il est triste qu'un modèle avec un légendaire V8 sous le capot soit abandonné de la sorte. Après 16 ans de bons et loyaux services, sur sa plateforme la plus récente, Dodge envoie la Challenger rejoindre les précieux. Mais avant cela, Motor1 USA a eu la chance d'obtenir les clés d'une édition spéciale "Black Ghost" (la sixième des sept modèles limités) pour un dernier tour de route…

L'histoire derrière le modèle

Cette voiture rend hommage à la Challenger R/T SE de 1970 du même nom. Elle a été commandée par Godfrey Qualls, un parachutiste de la 82e division aéroportée et alors nouvel agent de la circulation à Détroit, et avait une bonne réputation parmi les coureurs de la rue de Détroit.

La légende raconte que cette Challenger est sortie de l'ombre et a tout aussi rapidement perturbé les autres coureurs de rue avant de disparaître dans l'obscurité. Ce qui lui a valu le surnom de "Black Ghost". Mais fondamentalement, il ne s'agit plus que d'une Challenger Hellcat avec plus de puissance et un style différent.

Dix chevaux supplémentaires et 100 tours supplémentaires donnent à ce Black Ghost un léger avantage sur la Challenger Hellcat "de base". Le moteur V8 turbocompressé de 6,2 litres produit 818 ch à une vitesse maximale de 6 400 tr/min et accélère jusqu'à 100 km/h en 3,8 secondes.

Un aspect plutôt réservé

Visuellement, l'insigne "Dodge" sur le capot et la calandre sombre suffisent à distinguer cette édition spéciale d'un modèle de série. Un lettrage rétro Challenger se trouve derrière les passages de roue et une bande blanche traverse le coffre. Le siège du conducteur est comme un portail vers le milieu des années 1990, lorsque les Challenger Hellcats étaient nouveaux et excitants. Les revêtements en cuir Laguna et Alcantara égayent l'habitacle par ailleurs d'aspect antique, qui présentent des matériaux bon marché et un écran tactile qui ressemble à ce que l'on pouvait voir au début des années 2000.

Il n'y a pas de transmission manuelle. Au lieu de cela, une boîte automatique à 8 rapports envoie la totalité des 819 chevaux aux roues arrière. Avec les bons et suffisamment de discipline (dans ce cas, pneus Pirelli P Zero All Season), cette configuration vous permet d'atteindre assez rapidement la vitesse que vous souhaitez sur les routes de campagne.

Oubliez les aides

Mais c'est encore plus amusant d'appuyer sur l'accélérateur et de faire fumer les caoutchoucs arrière. Comme les Challenger Hellcats modernes, cette version dispose également d'une fonction Line Lock qui verrouille les pneus avant. Mais ce n'est pas nécessaire, car si vous appuyez à fond sur la pédale à l'arrêt, les pneus arrière se mettent à fumer.

Une fois que vous avez trouvé la traction, le Challenger Black Ghost se retrouve comme une chauve-souris hors de l'enfer jusqu'à des vitesses très élevées et illégalement. Le bruit de l'échappement résonne très clairement dans l'habitacle, comme si les deux sorties étaient vissées directement dans les sièges arrière. Le compteur de vitesse a grimpé à une vitesse effrayante avant d'appuyer sur les freins Brembo avant à six pistons pour ramener cette bête à une vitesse plus normale.

En supposant que vous puissiez même faire adhérer les pneus, cette voiture est un monstre absolu dans les lignes droites. Cependant, avec un poids de presque exactement 2 tonnes, vous n'emmènerez pas ce Challenger à l'autocross du week-end prochain. Même avec des amortisseurs adaptatifs qui réduisent (quelque peu) le roulis, la Challenger pèse autant toujours. Au moins, la direction est lourde et nette, et les pneus ultra-larges vous indiquent ce que fait la voiture la plupart du temps.

Un prix assez musclé

La conduite confortable de la Challenger constitue un changement bienvenu par rapport à certaines de ses concurrentes et en fait un excellent croiseur longue distance. Elle aspire même les revêtements routiers les plus imparfaits et la superbe bande sonore de l'échappement vous accompagne partout où vous allez.

En guise de cadeau d'adieu, la Black Ghost est assez discrète, ce qui n'est pas si mal, mais elle semble presque trop subtile pour une muscle car qui a fait une telle impression. La seule chose qui n'est pas subtile, c'est son prix : Dodge en construit 300 à 99 315 $ pièce, soit environ 91 332 € au taux de changement actuel.

Que réserver l'avenir ?

Mais tout est une question de point de vue. Il n'y a rien de subtil dans l'ensemble de la Challenger. Elle a survécu à 16 ans d'évolution du marché et doit maintenant mourir pour laisser la place aux futurs Dodge électriques. La Challenger sera vraisemblablement remplacée par la Charger 100% EV…