Cette nouvelle année 2024 marque la fin d’une époque. Plusieurs modèles iconiques comme l’Audi R8, la TT, la Ferrari F8 Tributo ou la Lamborghini Aventador (bon sang que ça fait mal) font désormais partis du passé. Même des véhicules plus petits comme la Ford Fiesta ou la Mégane RS ont fait leurs adieux et il n’y a pas qu’en Europe où la situation est d’une tristesse sans nom.

Dodge et Chevrolet ont arrêté la production des Challenger et Camaro depuis la fin de l’année 2023, mettant un terme à l’ère des muscles cars américaines modernes. Pendant environ 15 ans, le duo a livré une sérieuse concurrence à la Ford Mustang mais l’industrie évolue et les résultats des ventes de l’année passée montrent que ces voitures ne se vendent pas toujours très bien.

Quels résultats pour les ventes ?

La Mustang a terminé 2023 en force, avec des ventes en hausse de 21,2 % au cours du dernier trimestre par rapport à la même période en 2022, passant de 10 968 unités à 13 290. La Camaro a également connu une forte hausse au cours des trois derniers mois de l'année, avec une augmentation de 15,8 %, ce qui nous donne 6 340 unités mais nous reviendrons sur le cas de la Chevrolet dans quelques instants. Quant à la Challenger, ses ventes ont chuté de 26 % durant les mois d’octobre, novembre et décembre, passant de 12 996 exemplaires vendus en 2022 à 9 610.

2024 Ford Mustang GT Premier essai

La Challenger a également été la seule à voir ses ventes baisser sur l'ensemble de l'année. Dodge a vendu 44 960 de ces voitures en 2023, contre 55 060 en 2022, année où ses ventes ont dépassé celles de la Mustang. La Dodge avait également remporté la couronne des ventes en 2021. Pour Ford la situation reste correcte avec 48 605 Mustang vendues au cours des 12 derniers mois.

Seulement un au revoir ?

Même si les ventes de la Camaro se sont conclues par une augmentation de 25,9 %, elle reste globalement à la traîne par rapport à ses concurrents. Chevrolet n'a vendu que 31 028 Camaro au cours de la dernière année de production de la voiture et a même été dépassée par la Mustang Mach-E puisque 41 000 exemplaires de son crossover électrique ont été achetés.

Chevrolet Camaro Édition Collector 2024

La dernière Challenger est sortie de la chaîne de montage le vendredi 22 décembre. Il s'agissait d'une SRT Demon 170 noire. À la mi-décembre, Chevrolet a produit son ultime Camaro, une ZL1 1LE avec boîte manuelle. Ford se retrouve désormais seule dans sa catégorie mais Chevrolet a déjà annoncé que le nom "Camaro" reviendrait un jour (mais de manière différente) et Dodge présente déjà une Charger de nouvelle génération qui nous mènera, espérons le, à une nouvelle Challenger et avec un bon gros V8 s’il vous plait !