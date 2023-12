La Chevrolet Camaro appartient officiellement au passé. Le dernier exemplaire, une ZL1 1LE à transmission manuelle, est sortie de la chaîne de montage à Lansing, dans Michigan, plus tôt cette semaine comme cela nous a été confirmé par le constructeur. Cependant, la marque n'a pas encore publié de photos de la Camaro finale et le porte-parole de l’entreprise n’a pas précisé si Chevrolet prévoyait de conserver le véhicule ou de vendre le modèle à un client. Voici ce qu’il a déclaré :

"La Camaro est un produit de passion qui a développé une base de fans à travers le monde et a attiré de nombreuses personnes chez les concessionnaires Chevrolet depuis des générations. La sixième génération représentait spécifiquement l’athlétisme et le sang-froid, respirant la confiance sur la route et la domination sur la piste."

Malgré que le porte-parole de la marque ce soit un peu emporté au sujet de la Camaro (notamment concernant sa domination en piste), on ne peut que regretter la disparition de ce modèle iconique bien que cela ne soit pas une information nouvelle. Le constructeur automobile a annoncé la décision en mars, et des rumeurs avaient déjà fait allusion à la disparition du véhicule, bien plus tôt encore.

En guise d'adieu, Chevrolet a présenté l’édition collector (voir la photo principale), qui était vendue à 350 unités avec Panther Black Matte et un badge de volant numéroté. Les niveaux de finition inférieurs ont reçu une peinture teinte Panther Black Metallic avec des rayures noires satinées.

Aussitôt partie, aussitôt de retour ?

En novembre, Chevrolet a construit le dernier moteur V8 LT4 suralimenté pour la Camaro ZL1 à Bowling Green, au Kentucky. C'était un signe clair que la fin de cette voiture était proche. C'est la deuxième fois que Chevrolet met fin aux jours de la Camaro sans successeur en vue. La première version a duré quatre générations, de 1967 à 2002. Le modèle est revenu en 2010 pour deux générations supplémentaires.

La Camaro 2024 n'a pourtant pas connu une trop mauvaise année en termes de ventes. Ford et Dodge ont vendu respectivement plus de Mustang (voir ci-dessus) et de Challenger, cependant, Chevrolet a vendu 24 688 exemplaires de sa pony car au cours du troisième trimestre, soit un gain de 28,7 % par rapport à la même période en 2022.

Bien que le nom Camaro disparaisse, il ne serait pas mort pour toujours. Lors de l'annonce du départ à la retraite du modèle, le vice-président mondial de Chevrolet, Scott Bell, a déclaré : "Bien que nous n'annoncions pas de successeur immédiat aujourd'hui, rassurez-vous, ce n'est pas la fin de l'histoire de la Camaro." On peut maintenant se demander sous quelle forme elle reviendra, en espérant un vrai miracle…

