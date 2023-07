La Dodge Challenger, la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang : voilà une affiche qui fait rêver. Elles sont toutes les trois des icônes aux États-Unis pour de multiples raisons. Elles offrent un style unique et des performances de bonne facture pour un prix encore raisonable (bien que moins de nos jours) par rapport à certaines voitures européennes. Et le potentiel de réglages et des options est très vaste

Cette nouvelle vidéo de Carwow oppose donc une Camaro ZL1, une Mustang GT et une Dodge Challenger SRT Hellcat d'origine.

La Dodge est équipée d'un moteur V8 suralimenté de 6,2 litres qui développe 808 chevaux et 958 nm de couple. Ses roues arrière la propulse via une boîte automatique à huit rapports.

La Mustang a le plus petit moteur des trois, mais c’est aussi le plus puissant. Son V8 suralimenté de 5,0 litres offre 859 chevaux et 901 nm de couple. C'est aussi le seul coupé avec une boîte manuelle à six rapports située entre le moteur et les roues arrière, ce qui ne l’ avantage pas lors des départs arrêtés.

La Camaro ZL1 délivre généralement 650 ch grâce à son moteur V8 suralimenté de 6,2 litres, mais celui-ci a été modifié pour produire 770 ch et 999 nm de couple. Il alimente les roues arrière via une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. I

Côté poids, la Camaro affiche 1747 kilos, soit un peu plus que la Mustang qui pèse 1719 kilos, mais cela reste bien en-dessous de la Challenger SRT Hellcat et ses 2307 kilos.

Une deuxième place et puis s’en va

La Camaro a terminé la première course à la deuxième place, perdant de justesse face à la Dodge. C'était aussi la seule course à laquelle elle a participer puisqu’un voyant moteur de la Chevrolet s’est affiché après avoir franchi la ligne d'arrivée. La Mustang a terminé loin derrière ses rivales, en lutte avec sa traction.

Cependant, la Ford a pris un bien meilleur départ lors des deux courses suivantes, ce qui fut suffisant pour battre la Challenger à l’arrivée, à chaque fois. Elle a terminé sa course de 400 mètres en 12,5 secondes, contre 12,7 pour la Dodge et 12,9 secondes lors de la seule tentative de la Camaro.

La Dodge s’est récupérée lors des deux épreuves suivantes en départ lancé. En revanche, elle échoue face à la Mustang au test de freinage du fait de son poids. Les chances de voir ce genre de courses entre des Mustang, Camaro et Challenger seront de moins en moins nombreuses, car la Chevrolet et la Dodge cesseront bientôt leur production.