Si vous êtes amateur d'automobile un tantinet sportive, vous devez sûrement connaître Hennessey Performance Engineering, une entreprise dédiée à la préparation automobile américaine fondée en 1991 par John Hennessey. Basée à Sealy, dans le Texas, Hennessey a travaillé sur de nombreux modèles en trois décennies d'existence, et notamment des Ferrari, des Porsche, des McLaren et bien évidemment de nombreuses marques américaines.

Leurs préparations hors normes, gavées de chevaux, ont fait le succès de l'entreprise, et pour fêter ses 30 ans d'existence, Hennessey présente une édition spéciale de "The Exorcist", un modèle basé sur la Camaro ZL1 et conçu pour aller jouer des coudes avec une certaine Dodge Challenger SRT Demon.

Cette Camaro ZL1 un peu spéciale possède une fiche technique hors normes, avec plus de 1000 chevaux sous le capot et 1200 Nm de couple. La voiture est en mesure de boucler le 0 à 100 km/h en l'espace de 2,1 secondes, d'avaler le 0 à 400 mètres en seulement 9,57 secondes et d'atteindre plus de 350 km/h en vitesse de pointe. En dehors de certaines supercars, peu de sportives peuvent aujourd'hui rivaliser avec "The Exorcist". Cette édition anniversaire se distingue par la présence d'une plaque numérotée à l'intérieur, avec des logos anniversaires positionnés au niveau des ailes avant.

"L'Exorcist est la quintessence de la muscle-car américaine et offre des performances qui lui permettent de concurrencer presque toutes les sportives de la planète", explique John Hennessey, le fondateur et CEO d'Hennessey Performance. "Nous rendons les voitures déjà rapides encore plus rapides depuis 1991, et notre Exorcist 30ème anniversaire réunit tout notre savoir-faire".

Les 30 Hennessey Exorcist Camaro ZL1 30th Anniversary Edition seront inclus dans la production totale de 100 unités dédiée à "The Exorcist". La voiture est proposée à la vente par Hennessey au prix de 135 000 dollars, soit environ 115 000 euros.