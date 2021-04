À l'heure où les constructeurs sont à la chasse du moindre gramme de CO 2 , d'autres ont un objectif radicalement différent. C'est notamment le cas de Hennessey, qui dévoilait en janvier dernier le Mammoth 1000, un pick-up de 1012 chevaux dont la structure repose sur celle du nouveau Ram 1500 TRX développant déjà pas moins de 700 chevaux à la base. Mais, comme souvent au pays de l'Oncle Sam, il en faut toujours plus.

La famille s'agrandit donc aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle variante SUV du Hennessey Mammoth 1000, permettant ainsi d'offrir pas moins de sept places à bord. Techniquement, les ingénieurs se sont basés sur la version pick-up déjà existante et ont recouvert intégralement la benne afin d'agrandir l'habitacle et ajouter une troisième rangée, tout en conservant une capacité de coffre suffisante.

Le Hennessey Mammoth repose sur le Ram 1500 TRX.

John Hennessey, le fondateur et PDG de l'entreprise a déclaré : "j'ai une grande famille avec cinq enfants et j'ai toujours aimé avoir de grands et puissants SUV. En 2012, nous avons converti le Ford Raptor de première génération en notre VelociRaptor, j'en possède d’ailleurs toujours un aujourd'hui et je l'adore."

Bien évidemment, tout l'intérêt de ce modèle, ce ne sont pas forcément ses sept places, mais bien sa mécanique. Le Mammoth 1000 reprend celle du Ram 1500 TRX avec un système de suralimentation revu et une nouvelle cartographie moteur. Ainsi, la puissance du V8 6,2 litres progresse de 310 chevaux et 432 Nm pour atteindre la bagatelle de 1012 chevaux et un couple camionesque de 1314 Nm, le tout distribué aux quatre roues motrices. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,2 secondes.

Tout comme le pick-up, cette variante SUV peut être équipée du pack "Mammoth Off Road" qui comprend une rehausse de 2,5 pouces, un pare-chocs avant modifié intégrant des LED, des jantes de 20 pouces et des pneus Goodyear off-road de 35 pouces. Le Hennessey Mammoth 1000 SUV, c'est son nom complet, sera assemblés à seulement 20 unités à un tarif de base de 375'000 dollars, hors taxes.