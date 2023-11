Si nous sommes tout à fait honnêtes, nous avons vu des trouvailles de grange en plus mauvais état que cette Dodge Challenger T/A de 1970. Cela en dit long sur la passion des amateurs d'automobiles de nos jours, car cette Challenger a besoin de beaucoup d'aide. Il n'y a pas de moteur, pas d'intérieur, et la rouille est omniprésente sur le plancher. Mais c'est une Challenger T/A rare, et après presque un demi-siècle de stationnement à l'extérieur, elle est en train d'être sauvée.

Une Challenger très spéciale

Cette merveilleuse découverte provient d'Auto Archeology sur YouTube, et ce n'est pas le premier sauvetage de Dodge que nous avons vu sur cette chaîne. La Challenger T/A est très spéciale parmi ces modèles, car il s'agissait d'une version d'une seule année destinée aux courses routières Trans Am. Tout comme la Plymouth AAR 'Cuda 1970, elle était équipée de freins à disque aux quatre roues à une époque où de nombreuses voitures américaines étaient encore équipées de tambours. Sa suspension spécialement réglée comprenait des barres stabilisatrices, et sous le capot se trouvait non pas un énorme Hemi, mais un plus petit V8 "Six Pack" de 5571 cm³, ainsi nommé en raison des trois carburateurs à deux barils qui alimentaient le moteur.

46 ans d'immobilisation mais un sauvetage possible

Celui-ci est certainement en mauvais état, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Tout d'abord, le bloc moteur d'origine et de nombreuses pièces ont été entreposés à proximité de la voiture. Les roues de rallye d'origine ont également été conservées à proximité, ainsi que d'autres pièces importantes de la carrosserie. Et bien qu'elle soit restée à l'arrêt pendant des décennies, elle a au moins été entreposée sous un auvent afin de ne pas pourrir complètement. La vidéo s'ouvre sur une visite de la voiture telle qu'elle a été trouvée, puis sur son chargement sur une remorque.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Un retour petit à petit à la vie

La seconde moitié de la vidéo montre la Challenger revenir lentement à la vie, du moins à l'extérieur. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte de la gravité de la rouille, car la muscle car reçoit de nouveaux planchers pour l'intérieur et le coffre. D'autres travaux de métallerie sont effectués à d'autres endroits, et un nouveau toit en vinyle noir est installé. Malheureusement, la vidéo ne montre pas la voiture terminée. Mais on nous promet une suite qui relatera le retour de la machine verte sur la route.

Seules 2 399 Challenger T/A ont été fabriquées en 1970, et c'est la seule année de l'ère des muscle cars classiques à avoir connu cette finition spéciale.