La Plymouth Superbird et sa proche sœur la Dodge Charger Daytona étaient des modèles spéciaux d'homologation NASCAR. Elles permettaient de créer des modèles dotés d'un aérodynamisme de pointe pour l'époque. Pour les amateurs de cinéma, le personnage de "Strip Weathers" ou "Le King" dans le film d'animation "Cars", est une Plymouth Superbird. Aujourd'hui, leur rareté fait de ces machines des objets de collection. Celle-ci vit dans les combles d'un atelier de réparation et attend d'être restaurée.

Une restauration possible ?

Le propriétaire a acheté cette Plymouth Superbird de 1970 dans les années 80 auprès d'un concessionnaire de voitures d'occasions de Findlay, dans l'Ohio. À un moment donné, "la vie s’est mise en travers de son chemin" et il a dû arrêter de conduire la voiture. Finalement, le propriétaire a construit un échafaudage dans son atelier et y a placé la voiture à l'aide d'un chariot élévateur.

"L'ancien propriétaire avait transporté la voiture jusqu'à Chicago pour que le premier acheteur puisse l'acquérir. Ce dernier a vu la voiture, est passé devant, et le type l'a ramenée chez lui" - Auto Archaeology à Motor1.com

Le propriétaire garde habituellement la voiture sous une bâche, mais celle-ci a été enlevée à l'occasion de cette vidéo. De plus, le capot est relevé, ce qui nous permet de voir un peu le compartiment moteur. Il s'agit d'un V8 Hemi de 6,98 litres. La Superbird était également disponible avec un V8 de 7,21 litres.

Ce modèle a une carrosserie de couleur vert vif et un toit en vinyle noir. L'extérieur présente un peu de rouille superficielle, des bosses et des creux. Les dommages semblent suffisamment mineurs pour être réparables, mais ils sont tout de même visibles.

"Il l'a mise dans les combles pour la garder à l'écart et en sécurité. Il y a d'autres choses que je n'ai pas pu vous montrer" - Auto Archaeology.

Le propriétaire restaure actuellement une autre Superbird avec un V8 de 7,21 litres et un carburateur à six barils . Lorsqu'elle sera terminée, il pourra commencer à travailler sur celle-ci.

Un atelier plein de trésors

Ce ne sont pas les seules voitures sympas dans le garage de cet homme. Il y a aussi une Dodge Dart à moteur Hemi qui a déjà participé à des courses de dragsters. La carrosserie est superbe et toutes les pièces semblent présentes. Il faut que quelqu'un prenne le temps d'assembler toutes ces pièces.

A l'extérieur, on trouve une Plymouth AAR 'Cuda. Mais il ne reste plus grand-chose de la voiture. Elle se trouve dans les bois et la nature semble vouloir la ramener dans la terre. Il ne semble pas rester grand-chose à restaurer sans beaucoup de travail.