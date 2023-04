Aux États-Unis, quelque part dans l'Indiana, se trouve une grange remplie de vieilles Dodge, Oldsmobile et Plymouth prenant la poussière. D'après cette vidéo, le propriétaire de ces muscle cars s'en occupe encore, mais vu leur état, elles méritent un peu plus d'attention.

Une Dodge Charger R/T de 1970 est la star de cette collection, avec une couleur rouge d'origine et un toit en vinyle noir. La carrosserie est enfoncée sur l'aile avant côté passager, mais le reste de l'extérieur semble en bon état. On aimerait dire la même chose de l'intérieur, qui n'est malheureusement pas aussi beau. Il y a des fils apparents, et il semble qu'une partie de la moquette ait disparu.

Une Charger SE de 1971 en bien meilleure forme figure aux côtés de la R/T. Il n'y a pas de problèmes apparents sur la carrosserie et, à travers la vitre, l'intérieur est tout aussi beau. Selon le propriétaire, elle est équipée d'un V8 de 6 litres et d'une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports.

On aperçoit également une Plymouth Roadrunner de 1969 verte. Ce qui ressemble à une Oldsmobile 442 de 1968 se trouve également dans la grange. Sa calandre est absente et l'aile avant côté passager est peinte dans une couleur différente. Toujours selon son propriétaire, cette voiture n'aurait besoin que de nouveaux freins et d'une révision pour être prête à reprendre la route. En outre, un pick-up International Harvester jaune est recouvert d'une épaisse couche de poussière, mais sa carrosserie ne semble pas avoir souffert de la crasse.

À l'extérieur de la grange se trouve une casse Mopar. Il y a un tas de voitures auxquelles il manque diverses pièces. La vidéo affirme qu'une Plymouth GTX de 1967 est si mal stockée dans un autre bâtiment qu'il est impossible d'y accéder. Imaginez ce qu'il doit y avoir d'autre là-dedans !