Bien que la série ait pris fin il y a plus de 40 ans et que le remake sorti au cinéma souffle bientôt ses 20 bougies, Starsky et Hutch reste encore aujourd'hui une œuvre très populaire. Cette notoriété est due en grande partie aux deux policiers, David Michael Starsky et Kenneth Hutchinson, et aux personnages hauts en couleur qu'ils rencontrent à chaque épisode. Mais tous sont éclipsés par une voiture, une Ford Gran Torino de 1975 peinte en rouge et blanc.

Surnommée la "tomate rayée", la voiture originale (et les autres exemplaires utilisés pour les tournages) avait soit un moteur V8 de 6,6 litres ou un 351 Windsor, selon l'année. Si l'on se fie aux rumeurs, certaines voitures ont été spécialement commandées avec un V8 de 7,5 litres. La Gran Torino a été un véritable succès pour Ford, notamment grâce à la popularité de la série TV. Elle s'est vendue à plus de 400'000 exemplaires par an pendant sa période de production.

Il est impossible de savoir combien de Ford Gran Torino ont été repeintes en rouge et ornées d'une bande blanche par la suite. L'un de ces modèles vient d'être mis en vente sur le site Bring A Trailer. Selon le propriétaire, cette Gran Torino de 1975 est équipée d'un V8 de 7 litres ayant remplacé le moteur d'origine, et d'une boîte de vitesses automatique C4 à trois rapports.

Climatisation, direction assistée, freins à disque avant assistés, jantes de 15 pouces de type US Mags, rien ne manque dans cette voiture. Elle est également équipée d'un système Philco AM/FM, d'un gyrophare et d'une réplique de la plaque d'immatriculation vue dans la série. En somme, cette voiture est idéale pour patrouiller dans les rues malfamées de Bay City, recueillir des informations auprès de Huggy les bons tuyaux et poursuivre les criminels, tout en évitant la paperasse et le capitaine Dobey.

Paradoxalement, si la Gran Torino est autant appréciée par les fans, les stars de la série Paul Michael Glaser et David Soul la détestaient ! Selon eux, son look ne la rendait pas crédible pour une voiture de policers sous couverture. Toujours selon les rumeurs, Glaser malmenait la voiture intentionnellement, en percutant les trottoirs et les murs dès qu'il en avait l'occasion...