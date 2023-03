RM Sotheby's est la plus grande maison de vente aux enchères de voitures de collection au monde en termes de ventes totales. Avec plus de 40 ans de présence dans le secteur des voitures de collection, la firme est connue pour ses ventes aux enchères exclusives, sécurisées par une équipe d'experts en voitures qui authentifient et expertisent les pièces, et à une présence internationale.

Voici en ce mois de mars qu’une collection unique de pièces couvrant près de 100 ans d'histoire automobile va avoir lieu, organisée par la célèbre maison de ventes aux enchères RM Sotheby’s. La majorité des plus de 500 pièces proviennent de modèles Ferrari, mais on y trouve également quelques objets de marque Bentley, Bugatti, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Fiat.

Capot et face avant de Ferrari 250 SWB

La vente aura lieu en ligne du 22 au 29 mars 2023. La Collection Garagista, c’est son nom, est un ensemble exotique de pièces détachées, d'objets automobilia et d'accessoires de voitures, essentiellement Ferrari. Cette vente unique couvre une grande amplitude chronologique et offre des opportunités aux collectionneurs les plus modestes comme les plus aisés : on y retrouve en effet des pièces exceptionnelles, comme un capot de Ferrari 250 SWB ou encore une table basse dans laquelle est intégrée un moteur original de la Ferrari FF ; deux objets pour lesquels les enchères sont attendues au-delà des 50’000€. Mais les amoureux de Ferrari pourront aussi trouver des pièces plus accessibles, comme des manuels d’utilisation, des phares, des pièces détachées d’origine mécanique, ou encore des ouvrages et tableaux autour de la marque italienne.

Table avec un moteur de Ferrari FF

De nombreux objets sont extrêmement rares et difficiles à trouver sur le marché libre, rappelle RM Sotheby’s. Parmi d’autres lots Ferrari remarquables, citons un moteur de Ferrari FXX flambant neuf, un système d'échappement complet de Ferrari F50 ou encore un moteur V12 de la Ferrari 250.

Parmi les lots non-Ferrari importants, on trouve une rare Mercedes-Benz 300 SL Roadster hardtop et un…tracteur Lamborghini DL25 !

Proposée sans prix de réserve sur les lots, la vente en ligne d'une semaine se déroulera du 22 au 29 mars. La collection Garagista offre une occasion unique d'acquérir des pièces et des objets automobiles parmi les plus désirables de certaines des plus grandes marques du monde.