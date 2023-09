La trilogie des films "Cars" est sans l’ombre d’un doute, l’une des plus réussies des studios Disney/Pixar. Avec un premier opus iconique, un deuxième centré sur l’action et les espions (mais oui, c’est un très bon film) et un dernier épisode de nouveau consacré à Flash Mcqueen et à son mentor Hudson Hornet (même si la fin divise beaucoup), il est normal que ces films soient parvenus à attirer une nouvelle génération de fans dans le monde de l’automobile, tout en faisant plaisir aux plus grands.

Reverra-t-on l'inimitable Francesco Bernoulli un jour ?

La nostalgie et la passion mis à l’écart, cette saga a surtout rapporté plus de 1,7 milliard de dollars au studio d'animation et est désormais l'une des plus grandes propriétés de merchandising de Disney. Cependant, Flash Mcqueen et ses compères n’ont plus été vus sur le grand écran depuis 2017. Mais avec des films annoncés comme Toy Story 5 (bien qu’il n’y ait pas de date officielle) et Frozen 3 (la reine des neiges), il n’est pas impossible de revoir les personnages à quatre roues au cinéma.

Si Toy Story a de nouveau le droit à un énième opus, pourquoi pas Cars ? À condition d'avoir de la qualité bien sûr.

Une nouvelle suite presque confirmée ?

Malgré de nombreuses théories sur le net, une chose est clair : aucune confirmation sur le film Cars 4 n’a été rendue officielle. Si l’on retourne quelques années en arrière, le réalisateur de Cars 3, Brian Fee, avait déclaré avant la sortie du film qu’il ne connaissait pas l’avenir de la franchise lors d’une interview avec CinemaBlend :

"Je ne sais pas où nous irons après cela ni si nous en ferons un autre. Si nous le faisons, est-ce que ce toujours avec McQueen ? Nous sommes dans le troisième acte mais je ne sais pas combien d'actes il a dans sa vie. Est-ce que d'autres personnages seront des personnages principaux ? À ce stade, je n'en ai aucune idée mais je pense que tout est possible."

Cependant, lors de cette même interview, Lee a ajouté qu’il y avait une bonne histoire à raconter suite à la relève incarnée par Cruz Ramirez par rapport à Mcqueen, et que cela valait la peine d’investir dans un quatrième opus, en s’appuyant notamment sur les suites de Toy Story et des Indestructibles.

Cruz pourrait-elle mettre tout le monde d'accord dans un quatrième film ?

En 2020 cette fois, lors d’une conversation avec Popculture, Larry the Cable Guy (le doubleur américain de Martin le dépanneur) avait déclaré ceci concernant un potentiel Cars 4 :

"Ces films, c’était une chose amusante à faire et de toute évidence, c'est l'un des seuls films Pixar qui a son propre parc à thème. On pourrait donc penser que si vous mettez un milliard de dollars dans un parc à thème de la sorte, il faut probablement continuer à mettre de l'essence dans le réservoir."

2026 : l’année idéale ?

Comment ça Jakson ? J'approche de la vingtaine ?

Il n’y a pas si longtemps, Disney a de nouveau manifesté son intérêt pour la franchise en publiant la série "Cars on the Road" sur Disney+ en 2022. De plus, trois projets sans titre figurent sur le calendrier de sortie de Pixar le 13 juin 2025, le 6 mars 2026 et le 19 juin 2026. Une telle date de sortie n’aurait rien d’anodin puisque 2026 marquera le 20e anniversaire du premier opus.

Owen Wilson, qui fait la voix originale de Flash, avait déclaré à CinemaBlend que Cars 4 pourrait élargir ses horizons de genre en évoquant un possible thriller. Ce ne serait pas la première fois que la franchise s’éloigne de son thème principal et Cars 2 est là pour le prouver. Alors, il n’y a plus qu’à ?