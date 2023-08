Préparez-vous à faire tourner vos moteurs et à revivre la magie des personnages du film Cars car Flash McQueen et Sally devraient à nouveau partager le devant scène au Rennsport Reunion 7. L'événement est prévu du 28 septembre au 1er octobre sur le WeatherTech Raceway Laguna Seca, en Californie.

Ce qui rend ces retrouvailles encore plus spéciales, c'est que des versions grandeur nature de Sally et de Flash (voir ci-dessous), qui résident actuellement au musée Porsche de Stuttgart et au Petersen Automotive Museum de Los Angeles (respectivement), seront temporairement réunis pour cette occasion. Ces répliques ont été fabriquées à l'origine en 2006 pour l'avant-première du film Cars (des studios Disney et Pixar) au Lowe's Motor Speedway de Charlotte.

Il est intéressant de noter que la Carrera de Sally a été intelligemment construite à partir d'une véritable Porsche 911 de génération 996, ce qui en fait bien plus qu'une simple pièce d'exposition : c'est une automobile entièrement fonctionnelle.

Au fil des années, Sally et Flash ont voyagé ensemble pour marquer des moments importants et ont visité des événements à travers le monde en synchronisation avec les sorties des nouveaux films Cars. Malgré leur histoire commune, la dernière décennie les a vus séparés par la distance et les continents. La prochaine réunion de Rennsport promet cependant de combler cet écart, en réunissant à nouveau ces deux personnages emblématiques.

Le retour d’une petite icône

Non seulement Flash McQueen et Sally seront présents, mais la Sally Special 2022 fera également un retour qui s’annonce triomphal. Ce véhicule unique a fait la une des journaux avec sa vente aux enchères par RM Sotheby’s, à Monterey, l’année dernière, atteignant la somme stupéfiante de 3,6 millions de dollars.

Galerie: Porsche 911 Sally Special

39 Photos

Porsche 911 unique en son genre, la Sally Special a été personnalisée avec des pièces et des finitions spéciales dans le cadre d'une collaboration entre Pixar et le constructeur automobile basé à Stuttgart. Le produit de la vente a été alloué à deux causes caritatives : Girls Inc, une organisation dédiée au soutien et à l'autonomisation des jeunes filles à travers l'Amérique, et le HCR, qui vient en aide aux enfants et aux familles touchés par la guerre en Ukraine.

Pour rappel, la 911 Sally Carrera est basée sur la 911 Carrera GTS et utilise un moteur six cylindres à plat bi-turbo de 3,0 litres avec une puissance maximale de 473 chevaux et 569 Nm de couple.

L'importance de ces retrouvailles est soulignée par la présence de personnalités clés impliquées dans la franchise Cars. Le producteur Jay Ward sera rejoint par Bob Pauley, le décorateur du film responsable de la création de Sally, il y a plus de deux décennies, pour assister personnellement au rassemblement.