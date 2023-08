Depuis l'introduction de la Taycan, Porsche n'utilise plus le nom Turbo S uniquement sur les véhicules à combustion. Bien sûr, il n'y a pas de véritable turbocompresseur dans une voiture électrique mais dans le monde Porsche, Turbo S désigne désormais un certain niveau de performance dans la hiérarchie. Évidemment, la Taycan n'est pas le seul modèle de l'entreprise de Stuttgart à utiliser ce nom puisque la 911 et la Panamera sont également vendues dans une version Turbo S plus puissante.

Le personnel d’Autocar India a décidé de voir quel modèle Turbo S était le plus rapide dans une course avec départ arrêté entre la Taycan, la Panamera et la 911. Ce sont trois machines très différentes mais chacune d’entre elles est très rapide sur la piste d’accélération. Voyons d'abord les chiffres purs et voyons quelle voiture a un avantage.

La puissance de l’électrique face à la légèreté du thermique

Galerie: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2020)

14 Photos

On commence par la Panamera Turbo S, dotée d'un moteur V8 de 4,0 litres développant 630 chevaux et 820 Nm de couple. Cette unité de puissance est couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, transmettant la puissance aux quatre roues. Côté poids, la voiture pèse plus de deux tonnes (2 080 kilogrammes).

Galerie: Essai Porsche Taycan Turbo S

26 Photos

Mais c’est la Taycan Turbo S qui est la plus lourde du trio, avec un poids de 2 295 kg. Mais c’est aussi la plus puissante de cette gamme avec ses 761 chevaux sur une courte période (625 chevaux sans l'overboost) et 1049 Nm de couple. Cette puissance est générée par une configuration électrique à deux moteurs couplée à une boîte automatique à deux vitesses.

Galerie: Porsche 911 Turbo S

7 Photos

Enfin, la 911 Turbo S est la plus légère des trois avec ses 1 640 kg. Elle a plus de puissance que la Panamera Turbo S avec 650 ch provenant d'un moteur boxer turbocompressé de 3,8 litres. La puissance est transmise aux quatre coins via une transmission automatique à huit rapports.

Maintenant que vous connaissez tous les chiffres quelle voiture est susceptible de l’emporter selon vous ?