Après la sortie de la Taycan purement électrique en 2019, l'avenir de la Panamera a semblé sombre pendant un certain temps, car beaucoup se demandaient si Porsche conserverait le modèle thermique dans sa gamme. Mais le personnel de Zuffenhausen s’est engagé à produire une dernière génération pour la berline. Lorsque les premiers clichés d'espionnage ont été publiés, beaucoup ont cru qu'il s'agissait simplement d'un lifting, mais la marque de luxe allemande affirme qu'il s'agit d'une toute nouvelle voiture.

Autocar a eu l'occasion de faire un tour dans un des premiers prototypes de la Porsche Panamera 2024 et de découvrir certaines des spécifications techniques du modèle. Cette nouvelle version bénéficie d'un empattement plus long et de portes arrière plus grandes pour faciliter l'entrée et la sortie des sièges arrière. De nouveaux éléments en acier, remplis de mousse, rendent la voiture plus rigide qu'auparavant, avec des éléments de renfort arrière supplémentaires qui remplissent le même objectif.

Thomas Freimuth, vice-président de la gamme Panamera, affirme que des modifications ont été apportées au châssis, à la structure de la carrosserie, à la transmission et au logiciel. La voiture de troisième génération repose sur une évolution de l’architecture MSB et dispose de roues arrière directrices ainsi que d’une transmission intégrale entièrement variable avec vecteur de couple. Une suspension pneumatique à deux chambres sera de série tandis qu'une suspension pneumatique à chambre unique, et en option, héritée du Cayenne 2024 sera dotée d'amortisseurs à deux étages avec une meilleure réaction.

Quid des moteurs et de la finition ?

Les versions V6 et V8 conventionnelles resteront, complétées par non pas un mais quatre modèles hybrides rechargeables. La Turbo S E-Hybrid sera remplacée par une nouvelle finition haut de gamme appelée "Turbo E-Hybrid" avec une puissance combinée de 650 chevaux. Elle aura un V8 entièrement revu avec une paire de turbos et un moteur électrique intégré à la transmission automatique à double embrayage, de huit vitesses. Le moteur électrique développera 188 ch, soit 54 de plus que sur la voiture sortante.

Cette version phare dispose d'une batterie de 25,9 kWh (contre 17,9 kWh) avec 70 % d'autonomie électrique en plus, ce qui devrait rallonger l’autonomie de 85 kilomètres. Cette nouvelle batterie peut être chargée à 11 kW et fait pencher la balance à 300 kilos, ce qui la rend 22 kg plus lourde que l'ancienne.

La Turbo E-Hybrid reposait sur des roues de 20 pouces avec de gros pneus Michelin Pilot Sport 275/40 à l'avant et 315/35 à l'arrière. Elle pesait plus de 2,3 tonnes et avait un couple combiné les 900 Newton-mètres. Le modèle électrifié devrait être bon pour une course de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et une vitesse de pointe de 315 km/h. Porsche prévoit de dévoiler la nouvelle Panamera vers la fin de l'année.