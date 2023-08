Le mois de novembre dernier a été un mois important dans le monde des véhicules tout-terrain. Porsche a lancé la 911 Dakar et Lamborghini a présenté la Huracan Sterrato. Dans une nouvelle vidéo, ces deux véhicules sont confrontés à une série de courses en ligne pour déterminer quel est le coupé "tout-terrain" le plus rapide du marché.

La Lamborghini a l'avantage grâce à son moteur. Elle embarque en effet un V10 atmosphérique de 5,2 litres. Il développe 602 chevaux et 560 nm de couple. La 911 Dakar est équipée d'un moteur à six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres, beaucoup plus petit, qui développe 473 chevaux et 569 nm de couple.

Les deux constructeurs ont fortement modifié leurs modèles pour les adapter aux rigueurs de la conduite tout-terrain. Porsche a doté son emblématique 911 d'une suspension surélevée de 5 cm qui peut être augmentée de 3 cm supplémentaires en cas de besoin. La Huracan a bénéficié d'une suspension plus modeste de 4 cm et d'une version actualisée du système Integrated Vehicle Dynamics de la marque.

Lamborghini affirme que le Sterrato peut atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse maximale de 260 kilomètres par heure. Le Dakar a besoin du même temps pour atteindre la barre des 100 km/h, mais Porsche limite la vitesse maximale de sa 911 à 240 km/h.

Lors de la première course, la Lamborghini a laissé la Porsche derrière elle dès le départ, et la 911 n'a pas réussi à combler l'écart avec la Huracan. La Porsche a pris le meilleur départ dans la seconde bataille, tenant la Huracan à distance et franchissant la ligne d'arrivée en premier pour sa seule victoire.

La troisième course s'est terminée par une nouvelle victoire de Lamborghini, le coupé terminant la course en 11,0 secondes. La 911 a eu besoin de 11,2 secondes. Les choses ne se sont pas arrangées pour la 911 Dakar, qui a perdu les deux épreuves de courses lancées. En revanche, elle a remporté le test de freinage.

Les voitures ont démontré qu'elles étaient toujours rapides sur le 400 mètres, même si elles sont conçues pour le tout-terrain. La Lamborghini ne manque pas d'allure, avec ses ailes imposantes, ses feux auxiliaires et ses barres de toit. Le Dakar a un design plus subtil, mais Porsche propose une tente de toit et de nombreuses options pour améliorer son esthétique, ainsi que sa peinture bicolore rétro.

Si la Lamborghini est plus rapide sur le 400 mètres, ces performances ont un prix. La Huracan Sterrato est commercialisée à partir de 253 000 euros. La 911 Dakar est moins chère avec son prix de 202 000 euros, et peut atteindre plus de 245 000 euros en choisissant toutes les options.