Lorsque la Porsche 911 Dakar a été présentée à la fin de l'année dernière et a immédiatement fait sensation dans la presse automobile, et ce pour de bonnes raisons.

S'inspirant des modèles à deux portes des années 1980 qui ont participé au célèbre rallye raid africain du même nom, la 911 Dakar est la réponse de Porsche à tous les fabricants et préparateurs qui se sont fait un nom en rehaussant la hauteur de caisse des 911 standard et en leur donnant plus de puissance.

Cette voiture est basée sur la 911 Carrera GTS, ce qui signifie qu'elle dispose d'une transmission intégrale, d'un moteur flat-six biturbo de 3,0 litres développant 473 chevaux et d'une boîte de vitesses automatique à double embrayage à huit rapports, le tout travaillant de concert pour abattre le 0 à 100 km/h en un rien de temps (3,2 secondes).

Cependant, comme elle porte la désignation Dakar, elle est également dotée d'une garde au sol supérieure à celle d'une 911 GTS classique. De plus, elle est équipée de série de pneus tout-terrain et la suspension a été réglée pour être plus souple afin de mieux gérer les ornières, les dunes et les sentiers rocailleux occasionnels.

Dans ces conditions, la vitesse de pointe ne devrait pas être la première chose qui vient à l'esprit, mais il se trouve que les équipes de la chaîne YouTube AutoTopNL ont mis à l'épreuve la 911 Dakar sur la fameuse Autobahn allemande.

La fiche technique indique que la voiture est bridée à 240 kilomètres par heure, mais comme le montre la vidéo ci-dessus, le constructeur allemand a prévu une certaine marge de manœuvre. Autrement dit, en roulant à fond, le compteur de vitesse s'est arrêté à 244 km/h. Certes, ce n'est pas beaucoup plus que la valeur annoncée, mais c'est un résultat assez inattendu.

La 911 inspirée du rallye ne sera fabriquée qu'à 2 500 exemplaires, avec un prix de départ 226 689 € (avant malus de 50 000 €). Vous souhaitez une couleur plus raffinée, comme le vert dégradé métallisé qui orne la voiture dans la vidéo ? Il faudra compter 2979 euros de plus. Une livrée "Dakar" ? Ajoutez 25 940 euros à la facture. Une peinture spéciale ? Pas de problème : 33 880 euros. Ce n'est pas donné, mais c'est très cool, et il est très probable que, comme pour toutes les éditions spéciales de Porsche de ces dernières années, sa valeur ne fera qu'augmenter avec le temps.