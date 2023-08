Lorsque Lamborghini a célébré son 50e anniversaire en 2013, elle avait présenté l'Egoista, une voiture unique basée sur la Gallardo et dotée d'un seul siège. Un modèle qui finalement n'avait jamais été vendu. En 2023, le 60e anniversaire est célébré par une autre voiture spéciale basée sur la remplaçante de la Gallardo, la Huracan. Pas n'importe quelle Huracan, mais la Sterrato, aventureuse et surélevée, qui a également été transformée en une machine unique en son genre.

Certes, elle n'est pas aussi étonnante que l'Egoista, mais cette Huracan Sterrato "Opera Unica" ne manque pas d'atouts. Développée par le département Ad Personam de Lamborghini, chargé de créer des voitures hautement personnalisées, cette supercar V10 unique a une finition spéciale qui rappelle la couleur de la mer et du ciel de la Sardaigne. Elle est dotée d'une peinture tricolore peinte à la main, créée pour imiter l'effet cristallin d'un liquide figé.

La première couche de peinture appliquée par Lamborghini était un Blu Amnis solide avant que le Blu Grifo ne soit gravé à la main, suivi du Blu Fedra au cours d'un processus laborieux qui a duré plus de 370 heures. La peinture complexe est accompagnée d'un toit et de bas de caisse noirs mats, tandis que les déflecteurs et les passages de roue bombés ont le même aspect. En outre, les jantes de 19 pouces sont également noir mat, ce qui complète agréablement les modifications apportées à l'extérieur.

Quant à l'intérieur, les responsables de Sant'Agata Bolognese ont décidé de l'embellir avec des surfaces en fibre de carbone apparente et un cuir Blu Delphinus. Ce dernier est présent sur les sièges, le tableau de bord et les contre-portes, tandis que le tableau de bord et le volant associent ce cuir à de l'Alcantara spécialement teinté. Contrairement à l'Egoista qui n'a jamais été vendue, la Huracan Sterrato Opera Unica fait partie de la série de 1 499 exemplaires, comme l'indique une plaque spéciale montée à l'intérieur.

Pour rappel, Lamborghini a déjà vendu le reste de la production de la Huracan, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de la commander. La dernière machine V10 à moteur atmosphérique sera assemblée au cours du second semestre 2024, lorsque le dernier Urus à moteur à combustion interne sera également produit. Les remplaçants hybrides rechargeables de ces deux modèles feront leur apparition avant la fin de l'année prochaine.