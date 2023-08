Lamborghini a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de teasing intrigante, présentant une mystérieuse Huracan Sterrato. Le constructeur dissimule la voiture, mais le badge et d'autres détails indiquent clairement de quel modèle il s'agit.

Le message d'accompagnement indique que nous devrions "nous préparer à assister à la fusion de l'ingénierie automobile et de la magie de l'art : Make it Unica". Lamborghini a déjà utilisé son application Unica pour teaser la Sian avant qu'elle ne soit officiellement présentée.

Le message nous laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un véhicule spécial et unique. Le teaser montre la voiture avec un extérieur bleu et des surpiqûres bleues utilisées pour le logo. La seule image claire de la voiture apparaît à la fin, avec de brefs éclairs de lumières bleues, qui révèlent la Huracan portant les améliorations tout-terrain de la Sterrato. La prise d'air sur le toit, les feux auxiliaires montés sur le nez et les extensions d'ailes avant sont brièvement visibles dans le clip. Un badge indique "Opera Unica for Porto Cervantes 2023".

Lamborghini a présenté la Huracan surélevée en novembre. Elle a fait ses débuts avec une suspension rehaussée de 4 cm et une version actualisée du système Integrated Vehicle Dynamics du modèle. Le constructeur a également élargi le châssis de 3 cm à l'avant et à l'arrière. Sous ce dernier, Lamborghini a ajouté des panneaux en aluminium pour protéger les composants vitaux de la voiture.

Galerie: Lamborghini Huracan Sterrato : essai

58 Photos

La supercar tout-terrain est animée par le moteur V10 5,2 litres de Lamborghini, qui développe 602 chevaux et 560 nm de couple. La voiture transmet la puissance aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à double embrayage et à sept rapports.

Selon le constructeur automobile, la Sterrato peut atteindre une vitesse de 100 km/h en 3,4 secondes. Cependant, elle n'est pas aussi rapide que d'autres Lamborghini modernes, avec une vitesse maximale de 162 mph. Elle sacrifie une partie de sa vitesse aux performances tout-terrain.

L'entreprise a commencé à fabriquer la Sterrato en février et prévoit de produire seulement 1 499 exemplaires pour le monde entier. Les acheteurs peuvent personnaliser leur voiture grâce au programme de personnalisation AdPersonam du constructeur. Il existe 350 couleurs extérieures et 65 teintes intérieures, mais cette nouvelle Sterrato pourrait avoir des finitions spéciales supplémentaires.

Heureusement, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour voir ce que Lamborghini a préparé. La révélation aura lieu demain. S'il s'agit d'un modèle unique, ce ne sera pas le premier de l'année. En février, le constructeur a lancé deux voitures uniques - l'Invencible et l'Autentica - basées sur l'Aventador que Lamborghini a remplacée par la nouvelle Revuelto hybride.