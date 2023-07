Lamborghini se porte mieux que jamais après avoir enregistré des ventes record au cours des six premiers mois de l'année. De janvier à juin 2023, la firme de Sant'Agata Bolognese a livré un total de 5 341 voitures, soit 4,9 % de plus qu'au cours de la même période de l'année dernière. Les livraisons de la Revuelto n'ayant pas encore commencé, le regain des ventes est donc exclusivement attribué à l'augmentation de la demande pour la Huracan à l'Urus.

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique a été la plus importante pour Lamborghini au premier semestre 2023 avec 2 285 voitures livrées. L'Amérique suivait avec 1 857 unités et l'Asie-Pacifique était troisième avec 1 199 voitures. Les États-Unis étaient de loin le plus grand marché de la marque avec 1 625 unités, suivis du Royaume-Uni (514), de l'Allemagne (511), de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao (450), du Japon (280) et de l'Italie (270).

Au cours des six premiers mois de l'année, les revenus ont augmenté de 6,7 % pour atteindre 1,42 milliard d'euros, tandis que le bénéfice net a augmenté de 7,2 % pour atteindre 456 millions d'euros, ce qui s'est traduit par une amélioration du rendement des ventes de 32,1 %.

L'Urus et l'Huracan ne sont plus disponibles à la commande, la production ayant déjà été épuisée. Les deux modèles seront abandonnés au second semestre 2024, mais l'Urus reviendra en version hybride rechargeable, tandis que la remplaçante de l'Huracan a été aperçue lors d'essais, peut-être avec un V8 turbocompressé. La Revulto est également très demandée, les commandes étant suffisantes pour occuper la firme pendant plus de deux ans. Cela signifie que les nouvelles commandes ne seront pas honorées avant la fin de l'année 2025.

En attendant, Lamborghini célèbre son 60e anniversaire en 2023. Outre la présentation de la remplaçante de l'Aventador, elle a également présenté la SC63, servant de prototype hybride LMDh destiné aux courses d'endurance.

Pour ce qui est de l'avenir, 2028 verra l'introduction d'une quatrième routière. Premier véhicule électrique de la marque, le nouveau modèle prendra la forme d'un 2+2 avec une garde au sol plus importante que les supercars, mais moins haute que l'Urus. Elle devrait utiliser une plateforme partagée avec d'autres modèles haut de gamme du groupe Volkswagen en reprenant la stratégie utilisée pour l'Urus.