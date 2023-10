Trois véhicules circulant en Italie, pmlus précisément en Sardaigne, ont été impliqués dans une collision le 2 octobre dernier. La vidéo ci-dessus montre un camping-car qui se renverse sur le côté et une Lamborghini qui sort de la route. Ce que l'on ne voit pas, c'est une Ferrari qui part en tonneaux au-delà du camping-car, se retourne et prend feu. Tragiquement, deux occupants de la Ferrari ont été pris au piège et ont perdu la vie.

Selon le site web italien, L'Unione Sarda.it, l'accident s'est produit près de San Giovanni Suergiu sur l'autoroute 195. La vidéo montre plusieurs supercars passant devant la caméra, franchissant une ligne continue, alors que de nombreux véhicules arrivent en sens inverse. Une Lamborghini Huracan bleue évite de justesse une moto qui arrive en sens inverse, alors qu'elle rejoint la file de supercars qui suit le camping-car.

Quelques instants seulement s'écoulent avant qu'une Ferrari Portofino rouge n'apparaisse, dépasse la personne qui filme et continue sur la voie opposée. Le conducteur de la Huracan bleue susmentionnée n'a apparemment pas vu la Ferrari arriver et s'est écarté pour dépasser le camping-car juste au moment où elle arrivait. Les supercars se sont heurtées, puis ont percuté le camping-car, le renversant.

L'Unione Sarda.it rapporte que les occupants du camping-car et de la Lamborghini s'en sortent sans blessure. Les victimes de la Ferrari ont été identifiées comme étant Markus Krautli, 67 ans, et sa femme, Melissa Krautli, 63 ans. Pour l'instant, il n'est pas fait mention d'éventuelles poursuites pénales à l'encontre du conducteur de la Lamborghini impliqué dans l'accident. Les rapports indiquent que les deux voitures sont entre les mains des autorités et qu'elles disposent évidemment de la vidéo, qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Les conducteurs de supercars participaient apparemment à un circuit appelé "Sardinia Supercar Experience" (expérience des supercars en Sardaigne). Une société appelée Colcorsa fait de la publicité pour une grande variété de voyages en supercar dans divers endroits d'Europe, dont un en Sardaigne. Cependant, Colcorsa a publié une déclaration expliquant qu'elle n'était en aucun cas impliquée dans cet événement particulier et qu'elle n'en avait pas connaissance.