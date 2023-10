Les fans de Ferrari vivent dans une drôle d'époque puisque la remplaçante de la 812 Superfast conservera très probablement le V12 alors que le successeur de la LaFerrari devrait passer à un V6. Un nouveau prototype de la prochaine Hypercar de Maranello a été photographié de près en Italie, arborant des stickers "haute tension" indiquant que la voiture d'essai est très probablement une hybride rechargeable. Dans de nombreux cas, mais pas tous, une configuration PHEV s'accompagne d'un moteur à combustion plus petit.

L'arrière de ce prototype est intéressant, car les deux sorties d'échappement qui dépassent sont accompagnées de microphones. Ces micros sortent du pare-chocs, sous les feux arrière provisoires apparemment empruntés à la SF90 Stradale. Leur rôle est vraisemblablement de mesurer les décibels, car les voitures de route ne doivent pas dépasser un certain seuil. Ferrari est peut-être aussi en train de peaufiner la sonorité du moteur à combustion, peut-être emprunté à la 499P Le Mans, qui est elle-même équipée d'un moteur biturbo de 3,0 litres dérivé des 296 GTB et 296 GT3.

Nouveaux clichés de la prochaine Hypercar de Ferrari

12 Photos

Sous le nom de code "F250", la remplaçante de la LaFerrari n'est pas encore tout à fait au point si l'on en juge par le camouflage épais qui lui donne une allure un peu bizarre sous certains angles. Malgré ce déguisement, nous avons l'impression qu'elle sera beaucoup plus agressive que le précédent vaisseau amiral du cheval cabré lancé il y a plus de dix ans.

Elle est dotée d'une pléthore de prises d'air pour le refroidissement et l'aérodynamisme, ainsi que d'un gigantesque aileron avec des extrémités massives. À en juger par l'angle de l'aile, il s'agit probablement d'une pièce aérodynamique active et non décorative.

Une nouvelle Hypercar de Ferrari portant le nom de code XX

Les grands déflecteurs d'air verticaux à l'arrière nous donnent une idée de la largeur des pneus, tandis que les découpes dans le toit révèlent que le prochain joyau de Ferrari aura des portes papillon, comme c'était le cas pour son prédécesseur. Dans l'ensemble, la F250 donne l'impression d'être une voiture de piste pour la route, encore plus que la SF90 XX Stradale, pourtant déjà extrême.

C'est le type de voiture que Ferrari n'aura aucun mal à vendre avant sa présentation officielle. Des rapports non confirmés provenant de forums italiens indiquent que 599 coupés et 199 cabriolets seront assemblés, ainsi que 30 unités d'une édition spéciale portant le désormais célèbre nom de code XX. Le coupé devrait être dévoilé l'année prochaine, suivi du modèle à toit ouvert et de la XX, pour une production totale de 828 unités.