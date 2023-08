Après avoir revisité la gamme 2023 de Ferrari et Lamborghini, quittons un instant l’Italie pour rendre visite à un autre constructeur dont la popularité se passe de commentaires : Porsche.

La marque allemande possède une gamme de véhicules bien plus vaste que chez ses deux autres compères et la plupart des modèles sont bien moins chers que les supercars italiennes vues précédemment, ce qui n’enlève rien à leur sportivité et à leur efficacité qui n’est plus à démontrer. Mais est-ce encore le cas aujourd’hui ?

Allons rendre une petite visite à certains véhicules de la firme de Stuttgart et comme ce fut le cas pour les deux marques précédentes, les prix affichés ici seront uniquement ceux de base…

Porsche 718 Boxster

Prix : 67 886 €

Avec la 718 Cayman, cette Boxster de base est la Porsche la moins chère qu’on puisse trouver sur le marché. Ce modèle assez récent (il existe depuis 2016), remplace la Boxster type 981 est développe environ 300 chevaux depuis son Flat-4 à plat turbo. Le 0 à 100 km/h prend à peine plus de cinq secondes et la voiture est capable de monter jusqu’à 275 km/h, de quoi amplement satisfaire. Si vous n’avez pas les moyens pour la 911 de vos rêves, cette 718 Boxster sera déjà un beau cadeau.

Porsche Macan

Prix : 72 085 €

Comme les SUV sont à la mode, on en retrouve forcément chez Porsche. Parfois confondu avec le plus gros Cayenne, le Macan existe déjà depuis depuis 2014 et a connu un grand succès dès sa sortie. Nous en sommes aujourd’hui à la troisième génération, qui a vu le jour en 2021, et une variante électrique pointe le bout de son capot.

La version de base du SUV compact embarque un moteur turbo quatre cylindres en ligne de 2,0L qui développe 265 ch et 400 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h prend une seconde de plus que la 718 Boxster et la vitesse max plafonne à 232 km/h. Il existe bien sûr des versions plus puissante du modèle comme le Macan S ou la version GTS de 440 ch qui fait tomber le 0 à 100 en 4,3 secondes. Son prix est aussi bien plus élevé puisqu’il frôle les 100 000 €…

Porsche Cayenne

Prix : 91 350 €

Le Cayenne figure aussi parmi les gros succès commerciaux de Porsche même si il en a surpris plus d’un lors de sa présentation au mondial de l’automobile de Paris, en 2002. 21 ans plus tard, le SUV allemand figure toujours sur le catalogue et a été récemment restylé. Ce cousin de l’Audi Q7 et de la Lamborghini Urus coûte un peu plus de 90 000 € dans sa version de base et est équipé d’un V6 3,0 litres turbocompressé de 353 ch pour une vitesse maximale de 248 km/h.

Il existe évidemment plusieurs versions du SUV bon pour le tout-terrain, comme le Cayenne Coupé Turbo GT qui est équipé d'un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 650 ch et qui permet une vitesse de pointe supérieure à 300 km/h. Son prix ? 110 000 €.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Prix : 93 070 €

On retourne dans la gamme 718 avec la Cayman la plus extrême (mis à part la GT4) : la GTS 4.0. Celle-ci développe 400 chevaux pour 1 480 kg ce qui lui confère un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse maximale de 293 km/h. C’est l’un des derniers pas avant la 911…

Porsche 911 Carrera

Prix : 124 885 €

Et justement la voici. Le modèle le plus mythique de Porsche était en préparation depuis la fin des années 50 mais c’est en 1963 que son histoire débute vraiment. Elle s’est depuis déclinée en tout un tas de génération et de versions et nous évoquons ici la dernière 911 Carrera classique. Son six cylindres à plat bi-turbo est logé à l'arrière et développe 385 ch. Le 0 à 100 km/h est bon pour 4,2 secondes et une vitesse maximale de 293 km/h, soit des chiffres comparables à la 718 Cayman GTS 4.0 mais pour 30 000 € de plus. La Carrera la plus chère est la Carrera 4 GTS Cabriolet qui dépasse les 181 000 €.

Porsche Panamera 4S

Prix : 125 456 €

La Panamera a aussi pu surprendre à sa sortie en 2009 mais elle tient toujours le coup, 14 ans plus tard. Alors qu’une version restylée est actuellement en cours de tests sur le circuit du Nürburgring, la version 4S actuelle, qui est 25 000 € plus chère que le modèle de base, emporte avec elle un V6 de 440 ch et de 550 nm de couple. Cela permet à cette berline, de presque 2 mètres de large, d’atteindre le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et une vitesse maximale de 295 km/h. La Panamera la plus chère est la Turbo S E-Hybrid Sport Turismo qui dépasse les 205 000 €.

Porsche 718 Spyder RS

Prix : 159 052 €

Qui a dit qu’on en avait finit avec les 718 ? La tout récente 718 Spyder RS prend la suite de la 718 Spyder classique avec le fameux six cylindres à plat 4,0L de la 911 GT3. Avec ses 500 chevaux à 8 400 tr/min et 450 Nm de couple, ce modèle allégé (de 25 kg) émet plus de bruit et n’est pas là pour faire la fine bouche. Le 0 à 100 km/h est effacé en 3,4 secondes et cette Porsche à propulsion file jusqu’à 308 km/h.

Porsche Taycan Turbo

Prix : 167 840 €

La Porsche Taycan a, mine de rien, taillée sa route depuis 2019 et avec plus de 100 000 exemplaires vendus, le constructeur allemand a de quoi être satisfait. Cette berline, au design enfin différent, est la première voiture 100% électrique de Porsche et elle entame aujourd’hui sa deuxième phase. La version de base est disponible pour 96 000 € mais nous allons nous pencher sur la variante Turbo, beaucoup moins abordable il est vrai.

Son groupe moto-propulseur de 500 kW (soit 600 ch) délivre un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse maximale de 260 km/h. Elle est aussi très large (près de deux mètres) et taquine les 500 kilomètres d’autonomie bien que ce chiffre va vite descendre en cas de multiples accélérations aux sorties de péages. Elle n’est cependant pas la plus chère des Taycan, la palme revenant à la Taycan Turbo S Sport Turismo et ses 202 400 €.

Porsche 911 GT3

Prix : 196 554 €

Après avoir exploré huit modèles différents, on peut constater qu’ils sont tous moins chers que la plus abordable des Ferrari ou des Lamborghini. Mais la légendaire Porsche 911 GT3 se met à leur niveaux et pas qu’en terme de prix. On pourrait croire que la célèbre allemande soit apparue presque en même temps que la 911 classique, hors ce n’est pas du tout le cas puisque la première génération s’est dévoilée en 1999.

La version actuelle, de type 992, existe depuis deux ans et est la plus puissante de toutes. Uniquement disponible en propulsion, son 6 cylindres à plat atmosphérique développe 510 chevaux (dix de plus que la génération précédente) et 470 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est atteint en 3,4 secondes et le 0 à 200 en 10,8 secondes, pour l’allemande qui est capable d’atteindre une vitesse maximale de 318 km/h. Vous pouvez la choisir en boîte mécanique ou en boîte automatique PDK à 7 rapports, à condition d’en avoir les moyens…

Pour la version RS (voir ci-dessus), le prix explose à 253 454 € et vous disposez d’une puissance de 525 ch. Cela dit, il est difficile de trouver mieux pour s’amuser et performer sur tous types de circuits.

Éditions Limitées :

Porsche 911 Edition 50 ans Porsche Design

Prix : 212 501 €

Cette Porsche 911 était une édition limitée sortie en 2022 pour célébrer les 50 ans de Porsche Design. Pour l’occasion, elle était accompagnée par une Porsche Targa de 1972 restaurée et modifiée, une collection de mode ainsi que d’une exposition dans le musée de Stuttgart. Ses 480 ch propulse la voiture à 307 km/h pour un 0 à 100 km/h expédié en 3,5 secondes. Elle coûte environ 30 000 € de plus qu’une Targa 4 GTS standard.

Porsche 911 Dakar

Prix : 226 689 €

Si vous rêvez de Porsche et que vous avez des envies de Dakar, cette Porsche 911 très spéciale est faites pour vous. Créée par Delta4x4, un préparateur allemand spécialiste des tout-terrains et Vagabund, des designers autrichiens, elle est basée sur une 992, probablement en version 4S avec 450 ch et 530 Nm de couple. Mais surtout, cette voiture a été spécialement préparée pour les routes accidentées et les chemins en pleine nuit. Mais seulement 2 500 exemplaires sont disponibles.

Porsche 911 ST

Prix : 308 976 €

On le disait plus tôt, la 911 est sortie en 1963 ce qui fait qu’elle fête cette année ses 60 ans. Et comme tout anniversaire qui se respecte, Porsche a sorti une nouvelle édition limitée : la 911 S/T 2024 qui sera produite en 1963 exemplaires en référence à la première année de production de la sportive. Cette version est la plus légère de la génération 992 avec ses 1 380 kg (à vide) et pour la première fois, le moteur Boxer 4,0 litres de 518 chevaux de Porsche est associé à un embrayage léger et à une boîte de vitesses manuelle à rapports courts.

Pour donner vie à cette 911 S/T, Porsche a associé le châssis de la 911 GT3 Touring à plusieurs éléments de la 911 GT3 RS, auxquels s'ajoutent des composants légers inédits et produits spécifiquement pour cette édition. Si sa vitesse de pointe plafonne à 300 km/h, son prix sait se montrer plus généreux, un peu trop peut-être…