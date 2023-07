Presque chaque déclaration de Porsche fait allusion à l'avenir électrique de la marque, ces derniers temps. L'objectif ultime est que jusqu'à 80 % des ventes de la marque proviennent de véhicules électriques d'ici la fin de la décennie, mais qu'en est-il des 20 % restants ? Il semble que le constructeur automobile basé à Stuttgart veuille les conserver pour la voiture de sport 911, qui sera le dernier modèle de l'entreprise à perdre son moteur à combustion interne.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler des plans de Porsche pour garder la 911 hors du marché des véhicules électriques pour le moment. Bien qu’on ne sache pas quand elle recevra un groupe moto-propulseur entièrement électrique, il semble que l'ère du thermique ne se terminera pas avant 2030. Karl Dums, chef de l'équipe Porsche e-carburants, a récemment confirmé à Reuters que la 911 serait la dernière voiture thermique du constructeur.

Galerie: Porsche 911 GT3 RS 2023

51 Photos

"Notre stratégie est en premier lieu de passer à la mobilité électrique et … nous produirons la 911 aussi longtemps que possible avec un moteur à combustion", a déclaré Dums dans la publication. Alors que la voiture de sport représente à peine 13 % des ventes totales de Porsche l'année dernière, elle reste l'un de ses produits les plus importants en termes d'image de marque et de marketing.

Un plan tout-électrique amorcé avec le Macan

Le premier de la nouvelle ère des véhicules électriques de Porsche devrait être le Macan. Le SUV électrique roulera sur la plate-forme PPE développée conjointement avec Audi et sera doté d’une architecture électrique de 800 volts et des capacités de charge rapide jusqu'à 350 kW. Ce modèle devrait arriver en 2024 et, fait intéressant, les représentants de Zuffenhausen ont déjà confirmé que le Macan thermique actuel restera en vente pendant encore quelques années.

Galerie: 2023 Porsche Macan T

24 Photos

Vers 2025, Porsche dévoilera également la 718 Boxster tout électrique qui est actuellement en cours de développement et devrait être lancé avec un seul moteur et en tant que propulsion arrière. Une version à double moteur plus puissante arriverait à une date ultérieure.