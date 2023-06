La fin des années 1960 a été une période folle en NASCAR. Les constructeurs automobiles allaient gros pour gagner des courses, avec les guerres aérodynamiques au centre de la conception des véhicules. À l'époque, la frontière entre voiture de course et voiture de route était beaucoup plus mince qu'aujourd'hui, avec des versions homologuées de ces puissantes machines accessibles au public. Une récente découverte de grange a permis de découvrir plusieurs voitures de course de grande puissance, pour la route.

La collection comprend plusieurs modèles de fabrication américaine de la fin des années 1960. Une Charger Daytona de 1969 finie en peinture B5 Blue avec une bande blanche et un intérieur bleu est l’une des premières vedettes de la vidéo et cet exemplaire est déjà en cours de restauration. Plusieurs des autres véhicules sont également en cours de travaux, mais il y a des voitures plus rares à voir dans cette grange.

La collection contient également quelques Plymouth Superbirds à divers stades de préservation avec de grands ailerons et des museaux très aérodynamiques. Un exemplaire est déjà en cours de restauration, avec le toit en vinyle enlevé et l’avant disparu. L'une d’entre elles comportait même une boîte de vitesses à quatre rapports, tandis que les autres sont dotés de V8 de 440 ch et des boîtes de vitesses automatiques.

Des icônes à la recherche d’une seconde vie

On trouve aussi une gamme de Ford Torino Talladegas de 1969, soit la version plus aérodynamique de la voiture. Les rumeurs indiquent que Ford en a fabriqué moins de 800 au cours des deux premiers mois de l’année 1969, ce qui rend les rares. Elles étaient disponibles en trois couleurs et étaient livrés avec une direction assistée, des freins assistés et auto radio.

Toutes les voitures de la collection ne sont pas destinées à une nouvelle vie. Une des Superbird brûlée, par exemple, est dans un train mauvais état pour être restauré. Cependant, de nombreux véhicules présents dans la grange sont dans un état suffisamment décent pour recevoir une seconde vie.

Il y a probablement plus d'icônes liées à NASCAR qui se cachent dans d’autres granges à travers les États-Unis. C'est assez étonnant de voir le nombre de propriétaires de ce genre de véhicules a les avoir tout simplement oubliés ou abandonnés, ce qui est triste et tragique. Certains de ces véhicules ont encore de vie en eux pour apporter de la joie à de nouveaux propriétaires qui ne seront certainement pas déçus. Certains modèles auront besoin de beaucoup de travail, mais peu sont des causes complètement perdues.