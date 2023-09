L'histoire se répète t-elle ? Quoi qu'il en soit, les constructeurs automobiles adorent fouiller dans leurs archives et dans leur boîte à souvenirs. Avec des noms de modèles d'autrefois, ils tentent d'attirer les clients vers le foyer chaleureux de la nostalgie. On peut également souligner l'importance d'un nouveau développement en faisant appel à sa propre histoire.

C'est le cas de BMW. Lors du Salon de Munich 2023, la Vision Neue Klasse a brillé et a été présentée comme un aperçu de la série électrique qui devrait rouler sur nos routes à partir de 2025. Soixante ans plus tôt, il existait déjà une "Nouvelle Classe". Ces modèles de classe moyenne ont permis à la marque BMW de remonter la pente après avoir échappé de justesse à la mort en 1959.

Une voiture moderne et prospère

Une "Nouvelle Classe". Cela correspondait à l'esprit du temps en 1961, lorsque la BMW 1500 fut présentée pour la première fois au Salon de Francfort. La "Neue Heimat" promettait un habitat moderne, même si une BMW était rarement garée devant ses grands immeubles. La 1500 et ses évolutions 1600/1800/2000 étaient destinées aux bungalows modernes, de préférence conçus par un architecte roulant en BMW.

Le miracle économique assurait une prospérité croissante, les citoyens allemands aspiraient à plus que la Coccinelle VW et la BMW 700. Les classes moyennes, entre la Coccinelle et les modèles Mercedes, attiraient de plus en plus l'attention. De plus, des marques importées comme Fiat ou Peugeot gagnaient en popularité. Opel avait du succès depuis longtemps avec l'Olympia Rekord, tandis que la Ford Taunus 17M enthousiasmait de nombreux arrivistes à partir de 1960.

Parallèlement, la situation s'assombrissait pour Borgward, où un successeur à l'Isabella, présentée en 1954, se faisait attendre. Cette succession ne s'est jamais faite après l'effondrement du groupe de Brême. C'est surtout sa version TS, très agile, qui créa le segment de la berline sportive. Et c'est précisément dans ce domaine que BMW allait s'engouffrer avec succès avec la "Nouvelle Classe".

Alors que Bogward disparaissait petit à petit de la circulation, BMW marquait son renouveau avec l'apparition de la BMW 1500. Le langage populaire a rapidement traduit le sigle BMW par "Borgward macht weiter" ("Borgward poursuit sa route" en français). Certes, le développement de la BMW 1500, qui a fait ses débuts au Salon de Francfort 1961, avait déjà commencé bien avant. Mais il est probable que l'on ait regardé l'Isabella de près, car la BMW 1500 donnait aux visiteurs l'impression d'être son successeur dans l'esprit.

La BMW 1500, star du Salon de Francfort 1961

Mais allons y étape par étape : le temps d'attente était d'environ une demi-heure si l'on voulait voir de près ou s'asseoir, même pour une petite minute, à l'intérieur de la star du Salon de Francfort 1961. La 1500 est arrivée au bon moment.

Le revenu moyen en Allemagne, initialement le principal marché cible de la BMW 1500, a augmenté d'environ 10% par an au début des années 1960. Pour la première fois en 1961, plus d'un million de voitures de tourisme ont été nouvellement immatriculées en Allemagne.

Soixante ans plus tard, nous avons plus de chance et pouvons passer toute une journée au volant d'une BMW 1500 de 1963. En effet, il a fallu attendre un certain temps après le Salon de Francfort de 1961 pour que la nouvelle Bavaroise soit commercialisée. Les ingénieurs de développement de Munich ont travaillé d'arrache-pied pour respecter le calendrier. Celui-ci était le suivant : un lancement sur le marché à l'été 1962.

La patience a des limites

Toujours est-il qu'après le Salon de Francfort, les premiers clients avaient signé des contrats de livraison avec pour date butoir "le second semestre 1962". Quelques temps après le Salon, le directeur commercial, Paul Hahnemann, a déclaré :

"Nous comptons fermement sur la construction de la série zéro en juin de l'année prochaine. La production devrait alors commencer en juillet."

Le temps d'attente était agrémenté de rumeurs, car le peuple était impatient de découvrir la nouvelle BMW. En avril 1962, on pouvait lire des titres de presse : "Quand arrive la BMW 1500 ?" On apprenait que la production en série devait débuter en août 1962 après les vacances de l'entreprise et que les pessimistes s'attendaient déjà à une augmentation du prix à 10 000 marks.

En fait, le calendrier a presque été respecté à la lettre. Début juin 1962, les précommandes fermes atteignaient déjà environ 25 000 exemplaires.

Certes, BMW n'avait pas pu maintenir le prix initial de la nouvelle 1500 mais le supplément n'était pas aussi élevé que le craignaient les pessimistes. La marque prescrivait 9 485 marks aux concessionnaires, y compris "tous les équipements de série sans lesquels la voiture ne [pouvait] être livrée, comme les freins à disque, la climatisation, le lave-glace, etc." D'ailleurs, à l'époque, "climatisation" signifiait tout simplement chauffage et ventilation.

Inspiration d'Italie

Wilhelm Hofmeister, styliste en chef de BMW, avait demandé conseil à Giovanni Michelotti, qui avait déjà travaillé sur la 700, pour le développement du design de la 1500. L'équipe de Hofmeister a finalisé sa conception et la carrosserie de la voiture arborait donc les lignes modernes et simples de Michelotti, tandis que la calandre datait de l'époque de la 507 .

On raconte que lorsque le grand actionnaire Herbert Quandt a vu le projet final, il voulait absolument voir la double calandre classique. Les designers ont bricolé à la hâte une pièce adaptée et l'ont placée au centre, donnant naissance à un nouveau visage BMW.

Sous le capot, un tout nouveau moteur quatre cylindres en ligne de 1,5 litre de cylindrée a été développé sous la direction d'Alexander von Falkenhausen, le pape des moteurs BMW de l'époque. Ce moteur, appelé M10, allait devenir une légende : la Série 3 (E30) était encore équipée de ce quatre cylindres.

La sportivité des années 1960

Au lieu des 75 ch à 5 500 tr/min indiqués à l'origine, le moteur développait désormais 80 ch à 5 700 tr/min, grâce à un taux de compression passé de 1:8,2 à 1:8,8. Le moteur était à l'origine prévu pour fonctionner avec de l'essence ordinaire, mais il était désormais conçu pour fonctionner avec de l'essence super.

Cela suffisait pour atteindre une vitesse de pointe de 150 km/h, une excellente valeur par rapport à la concurrence. Il en allait de même pour l'accélération : la nouvelle BMW effectuait le 0 à 100 km/h en 16,8 secondes.

Une "sportive" selon les critères de l'époque. Mais aujourd'hui encore, la 1500 se glisse facilement dans le trafic. À cela s'ajoutent des pneus de 14 pouces au lieu des 13 pouces prévus à l'origine. Chez Baur à Stuttgart, deux BMW 1500 à hayon combiné ont d'ailleurs été créées comme une sorte de première Série 3 Touring.

La première d'une longue série

Pendant la conduite, tous les sens sont en éveil : contrairement à la maxime ultérieure de BMW, le cockpit n'est pas orienté vers le conducteur. De plus, il n'y a pratiquement pas d'inscriptions, le bouton pour les essuie-glaces reste ainsi perdu.

La boîte à quatre vitesses, qui passe les rapports avec précision, et la direction très pointue malgré un jeu important et sans direction assistée sont étonnamment bonnes. Et bien sûr, l'énorme visibilité typique de l'époque grâce aux grandes surfaces vitrées. L'espace ne manque pas non plus, le conducteur de la 1500 n'est pas gêné par un passage de roue proéminent.

Tout est solidement fini, même si ce n'est pas aussi robuste que les modèles Mercedes de l'époque. Le moteur M10 fait son travail avec une sonorité typique, pas vraiment discrète, mais flexible. Elle n'est toutefois pas très sportive dans le "plaisir de conduire". Il n'est donc pas étonnant que BMW ait remplacé la 1500 par la 1600 dès la fin de l'année 1964, qui fut à son tour victime de la 1800 deux ans plus tard. La reine de la nouvelle classe fut la 2000 tii, rare car chère, avec mono-injection et 130 ch.

En 1972, la première Série 5 (E12) hérita de la Nouvelle Classe, environ 350 000 véhicules étaient sortis des chaînes de production jusqu'alors. Avec la nouvelle "Vision Neue Klasse", les dirigeants de BMW espèrent certainement faire mieux à partir de 2025. Nous sommes à la croisée des chemins, aujourd'hui comme hier.