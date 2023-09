Le concept BMW i Vision Dee a donné un premier aperçu de l'avenir du design des véhicules électriques BMW, aussi radical soit-il. Aujourd'hui, une interprétation "Neue" ("Nouvelle") de ce même concept fait ses débuts au Salon IAA Mobility 2023 à Munich, avec davantage d'éléments et de caractéristiques qui se retrouveront en production.

Retour au nez de requin "BMW"

Le concept BMW Vision Neue Klasse a la même forme de base que l'ancien i Vision Dee, mais il y a plus de substance qu'auparavant. Un capot incliné en "nez de requin" souligne l'avant du véhicule, avec deux grilles horizontales éclairées qui s'étendent jusqu'à l'extrémité du pare-chocs, abritant des feux de circulation à LED inclinés à chaque coin. BMW affirme avoir eu recours à l'impression 3D pour un certain nombre d'éléments d'éclairage présentés ici.

Un diffuseur noir renversé à la base du pare-chocs confère au concept Neue Klasse une esthétique plus sportive que celle du i Vision Dee, et de nouvelles jantes de 21 pouces remplacent les assiettes vertes fluo tout en rendant hommage au design classique à rayons croisés des voitures de course BMW. Les feux arrière allongés imitent la combinaison calandre et phares de l'avant, tandis que le nouveau logo minimaliste de BMW est imprimé sur les ailes avant et arrière ; il n'y a pas un seul badge en métal.

BMW décrit le design comme "presque monolithique", et cette élégance permet d'augmenter l'autonomie de 30% et l'efficacité de 25% par rapport à n'importe quel VE actuel du constructeur. Associé à la technologie eDrive de sixième génération de BMW, le concept Neue Klasse promet une densité supérieure de 20%, une efficacité accrue de 25% et une recharge 30% plus rapide.

1000 km d'autonomie ?

Les chiffres relatifs à l'autonomie ne sont pas fournis, mais BMW a déjà déclaré que l'autonomie de 1000 km n'était pas hors de question. Le nouveau système eDrive sera fabriqué dans l'usine BMW de Debrecen, en Hongrie, qui est actuellement en construction et qui promet d'être exempte de combustibles fossiles.

À l'intérieur de la Neue Klasse se trouve la dernière interface d'infodivertissement iDrive de BMW, projetée sur un écran tactile étonnant en forme de parallélogramme. Les fonctions actuelles telles que l'assistant personnel intelligent de BMW et les boutons multifonctions du volant sont toujours présentes, mais BMW inaugure également ce qu'elle appelle la "Vision Panoramique".

La Vision Panoramique fera ses débuts sur la Neue Klasse de série et vient compléter l'affichage tête haute traditionnel. Des graphiques seront projetés directement dans le champ de vision du conducteur et sur toute la largeur du pare-brise, l'affichage tête haute traditionnel restant disponible et offrant des informations de base. Le conducteur et le passager avant pourront interagir avec la fonction de Vision Panoramique à l'aide de commandes gestuelles.

L'habitacle de la Neue Klasse, dans son ensemble, opte pour une esthétique rétro minimaliste. De jolis sièges en velours côtelé jaune moutarde sont assortis à des touches de jaune sur le tableau de bord et les panneaux de porte. Le volant et l'écran sont les deux seuls éléments du tableau de bord à poursuivre le thème minimaliste. Les concepteurs ont voulu que l'habitacle soit dépourvu de tout superflu, ce qui signifie qu'il n'y a pas de chrome ou de cuir décoratif. Même les sièges avant sont fixés au plancher par un seul support, ce qui libère de l'espace pour les jambes à l'arrière pour les passagers des deux sièges de type lounge.

La BMW Neue Klasse entrera en production en 2025 dans l'usine BMW de Debrecen, en Hongrie, et le véhicule électrique devrait être commercialisé d'ici 2026. Les détails concernant le prix, l'autonomie et la recharge seront rendus publics une fois que la version de production aura fait ses débuts.