Les constructeurs automobiles se heurtent à un problème avec les véhicules électriques. Comment une voiture peut-elle transmettre au conducteur ce qu'elle fait sans le son et la sensation d'un moteur à essence et d'une boîte de vitesses traditionnelle ? Ce problème est d'autant plus important pour les véhicules électriques à hautes performances susceptibles d'être utilisés sur les circuits de course, et BMW M en est conscient alors qu'elle développe son premier modèle électrique. Elle étudie également des solutions qui pourraient être apportées par des logiciels.

Frank van Meel, patron de BMW, a récemment déclaré à WhichCar.com que l'entreprise envisageait de simuler les rapports de vitesse, les signaux acoustiques et les vibrations comme autant de moyens de communication entre le véhicule électrique et le conducteur. Selon Frank van Meel, les conducteurs n'ont pas le temps de regarder le compteur de vitesse d'un véhicule électrique lorsqu'ils sont sur la piste. Dans une voiture à essence, le son et la sensation du moteur, l'emplacement du levier de vitesse et l'indicateur de régime peuvent en dire long sur ce que fait la voiture à la limite, sans qu'il soit nécessaire de se concentrer sur les instruments de bord.

Galerie: 2022 BMW i4 M50

10 Photos

Les véhicules électriques n'ont souvent qu'une seule vitesse, ce qui élimine les à-coups révélateurs d'une transmission. La Porsche Taycan se distingue par sa boîte de vitesses à deux rapports. La Ioniq 5 N de Hyundai, récemment dévoilée, dispose d'une boîte de vitesses à un rapport, mais le constructeur utilise un logiciel pour l'améliorer. La Hyundai EV dispose de deux technologies conçues pour informer le conducteur sur la consommation d'énergie de la voiture.

N e-shift simule la boîte de vitesses automatique à double embrayage à huit rapports de la marque en contrôlant le couple des moteurs. Cela donne la sensation d'une boîte de vitesses traditionnelle et fonctionne en parallèle avec le système N Active Sound +.

Ce système est la partie auditive de la solution qui offre trois thèmes sonores distincts pour le véhicule. L'un recrée le son du moteur turbo de 2,0 litres de la Hyundai N, tandis que l'autre s'inspire du son d'un avion de chasse bimoteur. Néanmoins, Hyundai a conçu les trois sons pour communiquer ce que fait la voiture à chaque instant, et BMW pourrait suivre une voie similaire.

Ce n'est pas la première fois que les constructeurs automobiles ont recours à la technologie pour améliorer l'expérience de conduite. Même certaines voitures à essence émettent de faux bruits d'échappement pour lutter contre une meilleure insonorisation et des voitures plus robustes, et les entreprises pourraient aller plus loin que le simple logiciel avec les VE. En 2022, Toyota a déposé un brevet pour une transmission manuelle à embrayage pour les véhicules électriques, qui améliorerait la relation entre la voiture et le conducteur.

Nous ne saurons pas ce que BMW décidera de faire jusqu'à ce que la voiture soit présentée, ce qui ne semble pas près d'arriver. La voiture est actuellement en cours de développement et M. Van Meel a déclaré qu'elle serait dévoilée au cours de cette décennie.