La BMW X2 nouvelle génération est apparue pour la première fois sur des photos-espionnes en octobre de l'année dernière. Elle avait alors montré son profil de coupé à nos photographes. Différents prototypes du crossover sont revenus pour d'autres premières observations et aujourd'hui, nous avons un nouveau lot de photos montrant ce qui semble être le modèle de base du X2 avec moins de camouflage qu'auparavant.

Le véhicule d'essai immatriculé à Munich présente une face avant différente de celle du modèle M35i ou M40i que nous avons vu le mois dernier. Parmi les changements, citons de nouveaux motifs pour les grilles supérieure et inférieure, ainsi qu'un nouveau design pour le pare-chocs. Les phares sont probablement identiques, mais ils sont encore recouverts d'une grande quantité de camouflage et nous ne pouvons pas encore donner notre verdict final.

Galerie: Les nouvelles photos-espionnes de la BMW X2 2024

17 Photos

La seule différence importante à l'arrière semble être l'absence des quatre sorties d'échappement du modèle le plus rapide - ce prototype a une disposition plus subtile avec des sorties d'échappement cachées sous le pare-chocs arrière. Les feux arrière semblent être dans leur forme finale de production, bien que le film de camouflage cache une grande partie de leur design. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau X2 aura une forme qui rappellera davantage le grand X4 que la carrosserie à hayon du modèle sortant.

Sous la carrosserie, la nouvelle génération de X2 partagera sa plateforme FAAR avec le nouveau X1. Cela signifie qu'il n'y aura que des moteurs à quatre cylindres et peut-être une version entièrement électrique. La gamme comprendra également le modèle haut de gamme M35i xDrive avec un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 312 chevaux. BMW est en train d'améliorer ce moteur et le X2 pourrait être lancé en version M40i avec un peu plus de puissance.

Quand la nouvelle X2 arrivera-t-elle ? D'après nos estimations, elle devrait faire ses débuts vers la fin de l'année, et pourrait être commercialisée en 2024. Aucune date de lancement n'a encore été confirmée.