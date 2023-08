BMW met à jour la Série 4. L'ensemble de la gamme fait l'objet d'une refonte à mi-parcours, et de nouvelles photos montrent que les retouches stylistiques s'appliqueront également à la i4 électrique.

La i4 arbore une épaisse couche de camouflage sur ses boucliers avant et arrière, mais les revêtements ne cachent pas de changements stylistiques monumentaux à première vue. Les modifications les plus visibles concernent les phares et les feux arrière, qui présentent de nouveaux graphismes internes. Les pare-chocs avant et arrière semblent inchangés par rapport à la voiture actuelle, mais des modifications mineures pourraient se cacher sous les revêtements.

Galerie: Photos : BMW i4

14 Photos

Sur le côté, la voiture dévoile son appellation : i4 M50. Si BMW a caché le badge M sur les ailes avant, il a laissé apparentes les prises d'air situées derrière les roues, qui arborent les bandes de la variante la plus sportive.

Les photos n'offrent pas une vue claire de l'habitacle, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'énormes changements de design à l'intérieur. Une partie de l'écran double du modèle est visible et semble inchangé par rapport à la voiture en vente aujourd'hui. BMW pourrait peaufiner le logiciel ou ajouter de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, mais il y a de fortes chances que ces améliorations soient apportées aux i4 déjà en circulation par le biais de mises à jour automatiques.

La i4 M50 en vente aujourd'hui est équipée de deux moteurs électriques, développant une puissance combinée de 536 chevaux. La voiture peut atteindre une vitesse de 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h. On ne sait pas encore si BMW apportera des modifications aux composants du véhicule électrique. Le reste de la gamme i4, y compris la variante M, pourrait faire l'objet de modifications visant à augmenter l'autonomie de la voiture ou la puissance des moteurs.

La mise à jour du style de l'i4 coïncide avec les améliorations apportées par BMW au reste de la gamme de la série 4. Nos photographes ont déjà photographié les variantes coupé, cabriolet et M4 en test, qui reçoivent également de nouveaux feux et d'autres mises à jour stylistiques mineures. Nous ne nous attendons pas à ce que le constructeur modifie de manière significative le reste de la gamme de motorisations du modèle.

Nous ne savons pas quand BMW dévoilera la nouvelle i4 et la nouvelle Série 4, mais le constructeur a déjà annoncé le modèle 2024 et plusieurs mises à jour, alors ne vous attendez pas à ce qu'il arrive chez les concessionnaires de sitôt. BMW présentera probablement le modèle l'année prochaine avant de commencer à le vendre en 2025.