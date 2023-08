La BMW M3 va bénéficier d'un rafraîchissement. Une nouvelle série de photos-espionnes montre la berline mise à jour lors d'essais. Celle-ci bénéficie de quelques changements de design. BMW a dévoilé le modèle actuel aux côtés de la M4 en septembre 2020.

Si l'on en croit le camouflage, BMW apportera la majeure partie des changements à l'avant de la voiture. Cependant, il ne semble pas que la firme modifiera beaucoup de choses. Le pare-chocs avant semble inchangé, même si BMW a choisi de le cacher, mais les nouveaux dessins des phares sont visibles. Le camouflage pourrait cacher des modifications mineures du bouclier et de la calandre que nous ne pouvons pas voir.

À l'arrière, la BMW semble identique à la voiture actuelle. Cependant, le constructeur cache le badge M3 au-dessus des feux arrière et il pourrait modifier le graphisme des feux arrière avant la grande présentation.

Nous ne nous attendons pas à ce que le lifting de la M3 modifie la gamme actuelle de motorisations. La M3 est équipée du six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres de BMW. Il développe 473 chevaux et 550 Nm de couple. Une boîte manuelle à six vitesses est disponible et le modèle peut atteindre les 100 km/h en 4,1 secondes lorsqu'il est équipé d'une boîte automatique.

Nos photographes n'ont pas pu capturer une image claire de l'habitacle, mais il semble inchangé. BMW a doté le modèle de son système d'infodivertissement iDrive 8 et de son écran incurvé pour 2023, qui devraient être conservés tels quels. Bien que les photos ne montrent pas l'intérieur, nous pouvons voir le cadre de l'écran et le support qui le fixe au tableau de bord. L'entreprise pourrait modifier certains éléments de finition, mais ne vous attendez pas à une révolution du design à l'intérieur de la voiture.

La BMW M4, ainsi que le reste de la gamme de la Série 4, sera également redessinée et devrait être dévoilée vers la fin de l'année. La firme allemande n'a pas indiqué quand elle prévoyait de dévoiler la M3 nouvelle version, mais la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024 semble être la date la plus probable pour son lancement.