Dévoilée en juin 2022, la BMW X1 sera bientôt rejoint par son cousin le X2, plus élégant. Ce nouveaux modèle est actuellement en cours de développement et nos photographes ont capturé un prototype lors de teste autour de Munich, en Allemagne. La voiture d'essai avait un peu moins de camouflage que tous les véhicules vu précédemment, ce qui a donné suffisamment d’informations et de détails aux journalistes de Kolesa.ru pour produire ces rendus exclusifs et très précis du modèle.

Tout comme le X2 de première génération, le nouveau multisegment aura un design similaire au X1, bien que certains éléments lui seront propres. La face avant, par exemple, a une forme différente avec une section qui s'étend vers le pare-chocs. Si ces rendus sont effectivement assez réalistes, le design du pare-chocs sera également très différent avec des lamelles diagonales et de larges ouvertures d'aération latérales. Cette caractéristique a déjà été vu sur le X1 mais dans cette variante, elle sera beaucoup plus agressif.

Quel moteur pour animer le X2 ?

Il est plus difficile de prédire ce qui va se passer à l'arrière. Kolesa.ru propose un design global qui rappelle la BMW X4 actuelle avec de grands feux arrière en forme de C avec un renflement pointu au-dessus du coffre. Le pare-chocs arrière, encore une fois, suit un style similaire au X1 mais avec des éléments aérodynamiques plus proéminents et agressifs, y compris un diffuseur central. La plus grande différence par rapport au nouveau X1, cependant, sera sûrement la ligne de toit, qui passera de la forme carrée de ce dernier à un profil légèrement incliné dans le X2.

Si les deux modèles seront visuellement différents, ils seront identiques sous leur carrosserie puisqu’ils sont conçus sur la même plate-forme. Sous le capot, on retrouvera des moteurs à trois et quatre cylindres et une version, potentiellement, tout électrique. Le modèle à combustion haut de gamme portera le nom de M35i ou M40i et sera doté d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres bon pour 300 chevaux.