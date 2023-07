La BMW Série 1 de deuxième génération, connue en interne sous les noms de F20 (cinq portes) et F21 (trois portes), a été lancée en 2011 et est restée en production jusqu'en 2019. Elle reste la dernière compacte à propulsion arrière de la marque à ce jour et disponible avec des moteurs à six cylindres. La M140i haut de gamme a été dévoilé, avec son lifting en 2016, et est toujours très performante, même selon les normes actuelles.

En fait, la série 1 de troisième génération (désignée F40 en interne) n'a pas de groupe moto-propulseur qui corresponde aux performances de la M140i. Pour rappel, cette dernier a sous le capot le célèbre moteur bi-turbo B58 de 3,0 litres à six cylindres en ligne, bon pour 335 chevaux à 5 500 tr/min et 500 Newton-mètres de couple entre 1 520 et 4 500 tr/min. Le modèle de troisième génération le plus puissant dispose, à son tour, d'un moteur turbo de 2,0 litres avec 302 ch et 450 Nm de couple.

Quel avenir pour la berline compacte allemande ?

Pour autant que nous le sachions, la voiture présentée dans la vidéo en haut de cette page est un exemplaire très rapide. Sur le papier, elle devrait être capable d'une accélération de 0 à 100 kilomètres par heure en 4,6 secondes (ce qui le rend 0,2 seconde plus rapide que la nouvelle M135i xDrive) et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Fait intéressant, si vous faites attention au compteur de vitesse vers la fin de la vidéo, vous verrez une vitesse maximale 257 km/h, ce qui est légèrement supérieur aux chiffres d'usine. Cependant, ce chiffre est probablement un peu plus élevé que la vitesse réelle mesurée par GPS de la BMW.

Quel est l'avenir de la Série 1 ? BMW travaille actuellement sur un rafraîchissement pour le modèle de troisième génération, qui devrait apporter une version plus puissante et haut de gamme. La M135i pourrait être renommé M140i pour refléter la puissance accrue de l'unité turbo à quatre pots, qui devrait atteindre environ 315 ch. Le moteur modifié devrait être accompagner de quelques changements visuels que d'éventuels ajustements côté châssis.