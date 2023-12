Habituellement, lorsque vous lisez un titre décrivant une course d'accélération entre une voiture électrique et une voiture à essence, il y a le mot "Tesla" écrit quelque part. Mais pas aujourd'hui car, comme vous le constaterez dans la vidéo intégrée en haut de cette page, il s’agit cette fois d’une affaire de famille chez Ford. Plus précisément, le multisegment électrique Mustang Mach-E affronte une autre Mustang et plus tard un SUV Explorer, tous deux propulsés par un bon vieux moteur à essence.

On ne sait pas quelle variante de la Mustang alimentée par batterie s'est retrouvée sur la piste d'accélération, car il cela n’est jamais mentionné, mais à en juger par les roues de 18 pouces, en aluminium gris carbonisé, il pourrait s’agir de la version de base. De plus, nous ne savons pas s'il s'agit d'une propulsion arrière ou d'une transmission intégrale.

Le Mach-E avec la batterie de gamme standard produit 266 chevaux, tandis que la variante AWD augmente la puissance à 311 chevaux. Le couple est évalué à 430 Newton-mètres pour la version à propulsion arrière et à 580 Nm pour la variante à traction intégrale. Cela étant dit, le sprint de 0 à 100 km/h nécessite 6,3 secondes dans la Mustang Mach-E RWD. Voyons donc comment les deux autres voitures à leur cousin.

La GT forcément gagnante ?

Tout d’abord, la Mustang GT, de l’avant dernière génération, est équipée d’un V8 de 5,0 litres qui développe entre 435 et 460 ch, selon le modèle, car la Ford a eu trois variante de son V8 Coyote entre 2015 et 2023, lorsque la production de la Mustang de sixième génération a pris fin. En 2018, le constructeur affirmait que la Mustang GT pouvait passer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes, ce qui est bien mieux que la Mustang Mach-E, du moins sur le papier.

Vient ensuite l'Explorer de cinquième génération, ressemblant à une voiture de police, qui est encore une fois un peu une énigme, mais à en juger par les roues, il pourrait s’agir d'un Explorer Sport de 2013, livré avec un moteur bi-turbo de 3,5 litres. Le V6 EcoBoost développe 365 ch et 470 Nm de couple, ce qui est bon pour un sprint de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Les chiffres ont beau être une chose, la réalité de la piste d’accélération est parfois tout autre. Vous n’avez plus qu’à vérifier cela par vous-même…