Les nouveautés attendues de Ford pour 2024 seront toutes électriques. La marque à l'ovale bleu met à profit sa collaboration avec Volkswagen en lançant de nouveaux modèles dans tous les segments et toutes les tailles, basés sur la plateforme électrique polyvalente du partenaire allemand.

En 2024, nous verrons donc la nouvelle Ford Puma, l'Explorer et un tout nouveau crossover de taille moyenne, qui rejoindra la Mustang Mach-E Rallye en début d'année.

Voici les nouveautés de Ford pour 2024 :

Ford Puma EV

Confirmé à plusieurs reprises, le nouveau Puma sera le prochain modèle Ford électrifié, grâce à l'accord entre le constructeur américain et Volkswagen pour exploiter la plateforme MEB de ce dernier. Le nouveau modèle, selon les clichés des prototypes camouflés, n'aura pas des dimensions beaucoup plus importantes que celles de la version thermique. Et même en termes de forme et de design, il semble rester sur les standards de l'actuel.

Première photo espion de la Ford Puma électrique

En ce qui concerne la partie mécanique de la nouvelle Ford Puma, il n'y a actuellement que des rumeurs qui parlent d'une possible transplantation du groupe motopropulseur du E-Tourneo Courier avec un moteur de 136 ch et une batterie de capacité non spécifiée, mais qui peut être rechargée en courant continu avec une puissance maximale de 100 kW.

Nom Ford Puma EV Carrosserie SUV compact Moteur Électrique Date d'arrivée Deuxième moitié de 2024 Prix -

Ford Mustang Mach-E Rally

La prochaine nouveauté est une véritable surprise : il s'agit d'une variante haut de gamme de la Mustang Mach-E dotée d'un look sportif très distinctif. Elle se distingue grâce à ses jantes alliage de 19 pouces au centre de pneus Michelin CrossClimate2 235/55, à son grand aileron arrière noir, à sa calandre redessinée, au nouveau look de ses phares avant et à une position surélevée de 20 mm.

Ford Mustang Mach-E Rally

En tant que version haut de gamme, la Ford Mustang Mach-E Rally proposera une batterie de 91 kWh et un double moteur électrique de 487 ch et 881 Nm, pour un sprint de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une autonomie estimée à environ 450 km, avec une recharge en courant continu jusqu'à 150 kW. Elle arrivera au début de l'année à un prix qui devrait se situer autour de 85 000 euros.

Nom Ford Mustang Mach-E Rally Carrosserie Crossover Moteur Électrique Date d'arrivée Début 2024 Prix 85 000 euros (indicatif)

Ford Explorer EV

Attendu pour fin 2023 avec une arrivée effective dans la première moitié de 2024, le crossover construit sur la plateforme ID.4 de Volkswagen, et qui reprend le nom d'une célèbre dynastie de 4x4 Ford, arrivera plutôt dans la deuxième partie de la nouvelle année. Il semble que ce soit pour mieux se conformer aux normes de sécurité sur les moteurs électriques. Le plus intéressant est le prix, qui est annoncé à moins de 45 000 euros.

Ford Explorer électrique

D'une longueur de 4,47 mètres et d'une hauteur de 1,63 mètre, le nouveau Ford Explorer EV sera équipé d'un tableau de bord avec un combiné d'instruments de 5 pouces et du nouveau système d'infodivertissement Ford Sync Move avec un écran de 15 pouces orientable jusqu'à 30°. Sur le plan de la motorisation, il y aura une version à moteur unique et traction arrière et une version à double moteur et traction intégrale, et des autonomies allant jusqu'à 500 km. La taille de la batterie et la puissance de recharge maximale n'ont pas été annoncées.

Nom Ford Explorer EV Carrosserie SUV compact Moteur Électique Date d'arrivée Deuxième moitié de 2024 (à confirmer) Prix Moins de 45 000 euros

Crossover Ford électrique

Le mystère plane encore sur ses spécifications finales, mais le modèle qui prendra la place de la Mondeo, occupant le segment D avec une forme à mi-chemin entre une berline et un SUV, est bientôt prêt. Il sera plus grand que le Ford Explorer EV et la Mustang Mach-E.

Photo espion du nouveau Ford crossover électrique

Sur le plan technique, on sait qu'elle naîtra de la collaboration entre Ford et Volkswagen, donc sur la plateforme MEB et devrait correspondre à la Volkswagen ID.6, mais sur les moteurs et la batterie il n'y a pas de confirmation.