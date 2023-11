Qu'est-ce que le fameux rapport poids/puissance d'une voiture ? Il s'agit simplement de la valeur obtenue en divisant le poids d'une voiture par sa puissance, un chiffre qui est en pratique un indice de sportivité et qui nous indique combien de kilogrammes accompagnent chaque cheval-vapeur de la voiture.

Les voitures ayant le rapport poids/puissance le plus faible sont les voitures de sport qui affichent une valeur au moins inférieure à 4 kg/ch. Certaines hypercars vont encore plus loin dans l'alliance de la légèreté et de la puissance, affichant moins de 1 kg/ch et des accélérations fulgurantes. Pour donner une idée de ces résultats, il suffit de rappeler qu'une Hypercar d'exception comme la Ferrari SF90 Stradale a un rapport poids/puissance de 1,57 kg/ch.

Pour savoir quelles sont les reines du rapport poids/puissance, nous avons décidé d'établir un classement des dix hypercars les plus légères et les plus puissantes du marché, en incluant les modèles déjà en production (généralement limitée) et ceux à venir.

Celles qui sont hors catégorie

SSC Tuatara - 0,70 kg/ch

Le SSC Tuatara est l'une des voitures les plus rapides au monde et, surtout, elle détient le record du meilleur rapport poids/puissance parmi les voitures de route. Avec un poids à sec de 1 274 kg et une puissance maximale de 1 774 ch, le rapport poids/puissance de la version Striker est de 0,70 kg/ch.

SSC Tuatara

Avec un tel avantage en termes de poids et de puissance, le Tuatara a montré qu'il pouvait atteindre une vitesse maximale de 475 km/h et promet d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes. Le mérite en revient également au moteur V8 biturbo de 5,9 litres développé avec Nelson Racing Engines, qui transmet la puissance de 1 774 ch (avec un mélange d'éthanol E85) aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses robotisée à 7 rapports.

Hennessey Venom F5 - 0,73 kg/ch

Sur la deuxième marche du podium se trouve la Hennessey Venom F5, qui est la version Revolution avec un poids à sec de 1 360 kg et une puissance maximale de 1 842 ch. Le rapport poids/puissance est donc de 0,73 kg/ch.

Hennessey Venom F5

Les performances monstrueuses de la Venom F5 promettent de dépasser les 500 km/h prévus en phase de conception par le constructeur texan (437,1 km/h de vitesse de pointe à ce jour) et d'atteindre les 100 km/h en 2,6 secondes. Cette incroyable Hennessy est propulsée par un moteur V8 6.6 biturbo de 1 842 ch et 1 617 Nm associé à une boîte de vitesses semi-automatique à 7 rapports.

Zenvo Aurora Tur - 0,77 kg/ch

La Zenvo Aurora Tur, récemment dévoilée, est un hyper coupé hybride avec un poids à sec de seulement 1 450 kg et une puissance impressionnante de 1 876 ch pour un ratio de 0,77 kg/ch.

Zenvo Aurora

La vitesse maximale annoncée est de 450 km/h et le temps d'accélération de 0 à 100 km/h n'est que de 2,3 secondes. Ces chiffres sont rendus possibles par un moteur V12 6,6 à quatre turbos combiné à trois moteurs électriques, un intégré au moteur thermique et deux sur l'essieu avant. La boîte de vitesses est une hybride à 7 rapports. La Zenvo Aurora Agil, moins puissante, a un rapport de 0,89 kg/ch.

Koenigsegg Jesko Absolut - 0,79 kg/ch

La première Koenigsegg du classement est la Jesko Absolut, une "bête" dotée uniquement d'un moteur à combustion qui pèse 1 290 kg à sec et développe 1 625 ch. Le rapport poids/puissance est donc de 0,79 kg/ch.

Koenigsegg Jesko Absolut

La Koenigsegg Jesko Absolut a pour ambition d'atteindre une vitesse de pointe de 531 km/h, qui n'a pas encore été prouvée sur le bitume, tandis que l'accélération de 0 à 100 est estimée à 2,6 secondes. Sous le capot arrière se trouve un moteur V8 5.0 biturbo qui, avec un mélange d'éthanol E85, peut développer 1 625 ch et 1 500 Nm, et qui transmet la traction à l'arrière au moyen d'une boîte de vitesses à embrayage léger à 9 rapports.

Deus Vayanne - 0,80 kg/ch

La première voiture électrique de cette liste est une Hypercar "promise" qui sera produite à partir de 2025. Il s'agit de la Deus Vayanne autrichienne, développée avec Italdesign et Williams Advanced Engineering, qui, pour un poids de 1 810 kg, affiche une puissance impressionnante de 2 243 ch, la plus élevée jamais atteinte par une voiture à batterie. Le rapport poids/puissance est de 0,80 kg/ch.

Deus Vayanne

Avec de telles prémisses, il est facile d'imaginer que les performances exceptionnelles attendues, telles qu'une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une accélération de 0 à 100 en 1,99 seconde, sont possibles. Le premier véhicule de Deus Automobiles est propulsé par trois moteurs électriques développant précisément 2 243 ch et 2 040 Nm de couple, avec une batterie de 85 kWh promettant une autonomie de 500 km.

Koenigsegg Gemera HV8 - 0,89 kg/ch

La voiture de route la plus puissante au monde, la Koenigsegg Gemera HV8, avec son système hybride rechargeable sophistiqué "Dark Matter E-motor", développe une puissance record de 2 332 ch. Le poids de la 2+2 Suédoises, d'environ 2 090 kg, permet d'obtenir un ratio de 0,89 kg/ch.

Koenigsegg Gemera

Dans ces conditions, il est facile d'imaginer que les performances de la Gemera HV8 sont stupéfiantes. En effet, la voiture suédoise à quatre places atteint 400 km/h et peut accélérer de 0 à 100 km/h en un temps incroyable de 1,9 seconde. Le système hybride se compose d'un moteur V8 5.0 biturbo combiné au moteur électrique Dark Matter pour un total de 2 332 ch et un couple de 2 750 Nm. Le tout géré par la boîte de vitesses à embrayage multiple Light Speed Tourbillion Transmission (LSTT) à 9 rapports.

Czinger 21C- 0,90 kg/ch

La Czinger 21C américaine est une autre Hypercar hybride qui développe 1 368 ch pour un poids à sec de 1 240 kg. Le rapport poids/puissance est de 0,90 kg/ch.

Czinger 21C

La Czinger C21 revendique une vitesse de pointe de 452 km/h en configuration à faible traînée et un temps de 0 à 100 km/h de 1,9 seconde. Sous la carrosserie élégante se trouve un moteur V8 biturbo de 2,9 litres monté en position centrale, associé à deux moteurs électriques aux roues avant. La boîte de vitesses est une boîte séquentielle à embrayage multiple à 7 rapports.

Lotus Evija - 0,92 kg/ch

La première Lotus électrique de l'histoire mérite de figurer dans ce prestigieux Top 10. La Lotus Evija est en effet le coupé zéro émission qui affiche une puissance de 2 039 ch pour un poids en ordre de marche de 1 887 kg, soit un ratio de 0,92 kg/ch.

Lotus Evija

La vitesse maximale de l'Evija est limitée électroniquement à 349 km/h et le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est estimé à moins de 3 secondes. Les quatre moteurs électriques, un par roue, sont fournis par Integral Powertrain, tandis que la batterie de 70 kWh et le système électrique sont développés par Williams Advanced Engineering.

Koenigsegg CC850 - 1,00 kg/ch

Koenigsegg réussit même à placer une troisième voiture dans le classement et elle le fait avec la Koenigsegg CC850, la plus "classique" de ses hypercars qui délivre une puissance de 1 385 ch pour un poids de 1 385 kg. Le rapport poids/puissance est donc exactement de 1,00 kg/ch.

Koenigsegg CC850

La CC850, malgré l'absence d'appendices aérodynamiques visibles, serait capable de dépasser les 480 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes environ. Le mérite de tant d'exubérance revient au moteur V8 5.0 biturbo qui, alimenté par un mélange d'éthanol E85, atteint précisément 1 385 ch et 1 385 Nm, presque un chiffre magique répété pour la Koenigsegg CC850. Les roues arrière motrices sont reliées à la Light Speed Transmission à 9 vitesses avec un véritable levier de vitesse manuel dans le cockpit.

Aspark Owl - 1,01 kg/ch

Le Top 10 est complété par une autre Hypercar électrique, la Japonaise Aspark Owl, qui met sur la balance 2 000 kg de coupé racé et 1 980 ch pour un résultat final de 1,01 kg/ch.

Aspark Owl

La vitesse maximale revendiquée par la société basée à Osaka est de 413 km/h et l'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 1,91 seconde. C'est l'un des meilleurs temps au monde. L'Aspark Owl, initialement développée en collaboration avec Manifattura Automobili Torino, est équipée de quatre moteurs électriques développant une puissance totale de 1 980 ch et un couple de 1 920 Nm.

Les hors catégorie

Nous réservons un dernier paragraphe aux supercars et hypercars "sur papier" qui présentent un rapport poids/puissance digne de figurer dans le classement, mais qui n'ont pas encore été produites, qui se limitent à des rendus numériques et à des spécifications théoriques, ou dont les traces ont été perdues après une présentation en grande pompe.

Devel Sixteen

La reine des "bêtes disparues" est certainement la Devel Sixteen qui promettait 5 076 ch pour un poids de 2 300 kg (0,45 kg/ch), mais la plus farfelue est l'Arash Imperium S dont on est sans nouvelles depuis 2021, avec ses 3 260 ch pour 1 150 kg (0,35 kg/ch).

Arash Imperium

On attend aussi l'Estrema Fulminea, l'Hypercar électrique Italienne conçue pour 2 040 ch et 1 500 kg (0,73 kg/ch), ainsi que la Panopoulos Automotive chaos zero gravity avec le V10 biturbo hybride de 3 064 ch et 1 272 kg (0,41 kg/ch).

Estrema Fulminea SP Automotive Chaos

Il convient également de mentionner la 9ff GT9, plus terre-à-terre, qui est toujours produite sur demande en Allemagne sur la base de la Porsche 911 et qui développe 1 400 ch pour un poids de 1 240 kg (0,88 kg/ch).