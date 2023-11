Antonello Coletta, le patron du programme sportif de Ferrari, a déclaré que le constructeur italien était désormais en mesure d'étendre son programme d'Hypercar WEC au-delà de ses deux voitures d'usine. Un tel effort bénéficierait du soutien technique de Ferrari, qui a déclaré à plusieurs reprises que la 499P était trop compliquée pour être exploitée de manière totalement indépendante sans l'aide de l'usine. Si ce projet se concrétise, Ferrari deviendrait la première marque LMH à mettre sa voiture à la disposition d'une équipe privée.

"Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'une troisième voiture", a déclaré Coletta à la veille des 8 Heures de Bahreïn, qui clôturaient la saison. "Nous considérons que nos connaissances sont suffisantes pour gérer une autre voiture. Je ne sais pas si nous aurons une troisième voiture, mais nous sommes prêts à en construire une autre. Si nous avons les capacités nécessaires pour l'année prochaine, cela devrait être une option. Mais ce n'est pas encore confirmé si ce sera en 2024 ou 2025".

Coletta a clairement indiqué que Ferrari avait l'intention de réaliser la saison complète avec une troisième voiture, plutôt que de simplement renforcer sa participation aux 24 Heures du Mans. Deux des principaux rivaux de Ferrari dans cette catégorie, Cadillac et Porsche, ont amené des voitures supplémentaires dans la Sarthe cette année.

"Si nous envisageons une troisième voiture, ce sera pour toute l'année, pas seulement pour Le Mans. Il n'y a aucun intérêt pour nous à gérer la troisième voiture pour une seule course", a ajouté Coletta.

Une 499P pour AF Corse ?

Il a été suggéré qu'une troisième voiture pourrait être pilotée par AF Corse, l'équipe partenaire actuelle de Ferrari en WEC, avec le soutien de l'horloger Richard Mille. AF Corse connaît déjà bien la 499P LMH, ce qui en fait l'équipe idéale pour gérer un programme client. Interrogé sur la possibilité qu'AF Corse soit à l'origine du projet de voiture cliente, "Cela dépend des circonstances. Si AF Corse dispose d'un budget, l'idée devrait être de le gérer avec AF Corse. Dans tous les cas, nous devons gérer toutes les pièces du moteur et toutes les pièces électroniques, mais c'est normal comme en F1, comme avec une équipe cliente", a déclaré Coletta.

Parmi les deux pilotes qui conduiront l'Hypercar de Ferrari lors des essais pour débutants à Bahreïn, on trouve Lilou Wadoux, qui participe à la compétition avec l'équipe Richard Mille d'AF Corse en GTE Am, après avoir rejoint l'équipe d'usine GT de Ferrari au début de l'année. Wadoux a également l'expérience des prototypes grâce à une saison en LMP2, également avec Richard Mille, et d'essais avec Toyota il y a 12 mois sur le circuit international de Bahreïn.

"Je voudrais préciser que si Lilou Wadoux et Robert Shwartzman participent aux essais pour les débutants, c'est parce qu'ils sont nos pilotes officiels pour Ferrari et qu'il est normal que nous organisions des essais pour les débutants avec nos pilotes. Mais c'est complètement séparé de l'hypothétique troisième voiture avec eux."

Porsche est actuellement le seul constructeur à vendre ses voitures à des clients en WEC, mais sa 963 est construite selon les règles LMDh moins complexes.