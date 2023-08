L'histoire des 24 Heures du Mans est une histoire de courage, d'innovation et de camaraderie. Elle a débuté en 1923 avec la volonté de tester les limites de l'endurance automobile.

Malgré le scepticisme initial, l'épreuve a rapidement pris de l'ampleur, attirant pilotes et des constructeurs sur le légendaire Circuit de la Sarthe. Au fil des ans, les merveilles de l'ingénierie se sont heurtées à la ténacité humaine pour écrire un récit de triomphes et de déchirements. Aujourd'hui, les 24 Heures du Mans restent l'un des événements automobiles annuels les plus importants au monde.

Le Concours d'Élégance présenté par A. Lange & Söhne se prépare à accueillir dix voitures ayant remporté la course d'Endurance emblématique dans le prestigieux palais de Hampton Court, au Royaume-Uni, en septembre prochain. L'exposition intitulée "Le Mans 24 Hours Centenary Celebration" rendra un vibrant hommage à la plus grande course automobile du monde.

Galerie: Les vainqueurs des 24H du Mans au Concours d'Elégance de Hampton Court Palace

43 Photos

Cette exposition, qui présente des véhicules historiques, met en lumière les légendaires machines d'Endurance qui ont lutté férocement pour la victoire sur le célèbre circuit à travers les âges.

L'exposition couvre un large éventail de puissances mondiales du sport automobile, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la France et les États-Unis. Pour sa 11e édition, le Concours accueillera de remarquables marques historiques telles que Bentley, Alfa Romeo, Ferrari, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Matra et Rondeau.

Parmi les illustres légendes du Mans présentes au Concours d'Élégance, on trouve les Bentley 3 Litre de 1924 et Bentley Speed Six "Old Number One", qui a remporté deux victoires consécutives en 1929 et 1930. L'Alfa Romeo 8C-2300 Zagato ajoute une touche italienne.

En 1952, la Mercedes-Benz 300 SL W194 marque la première victoire allemande au Mans et donne naissance à l'emblématique modèle routier "Gullwing". La Ferrari 275P de 1963, seule voiture de la marque à avoir remporté la course plusieurs années de suite, témoigne de la domination de Ferrari à cette époque. Enfin, la Ford GT40 de 1968 et la Matra MS670 de 1974 illustrent une époque captivante de rivalité dans le sport automobile.

