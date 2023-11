Annoncée en février à l'occasion des débuts de la version piste, voici l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, nouvelle Hypercar pour la route de la jeune marque italienne. Les formes sont celles de sa sœur vouée - selon les plans - à courir les 24 heures du Mans. Un énorme aileron arrière, un carénage qui recouvre un cockpit hyper-technologique avec un schéma de course clair, des réglages ultra-bas et une couleur jaune qui fait tout pour que la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada ne passe pas inaperçue - comme si cela était nécessaire.

Beaucoup de chevaux, peu de kilos

Il n'y a pas que les formes qui unissent la nouvelle Isotta Fraschini pour la route et celle pour la piste : le groupe motopropulseur est également le même. Et c'est un coup de maître. En effet, l'Hypercar de route est propulsée par un groupe motopropulseur hybride composé d'un V6 3 litres turbo essence de 750 ch et d'un moteur électrique de 270 ch, soit un total de plus de 1 000 ch. Appelés à déplacer moins de 1 000 kg de poids.

Vitesse de pointe ? Inconnue. On sait en revanche que la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada passe de 0 à 100 km/h en 2,2 secondes. Visualisez-vous alors ce moment sur une aire de péage, où la barrière se lève !

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, l'arrière

Il n'y a pas de spécifications techniques mais le système hybride devrait être le même que celui de la version piste, la Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione, avec le système hybride signé par Williams Advanced Engineering, l'électronique par Bosch tandis que la boîte de vitesses est une X-Trac à 7 rapports, combinée à la transmission intégrale.

L'intérieur n'est évidemment pas comparable, même de loin, à celui de n'importe quelle autre voiture de route : une multitude de commandes pour gérer le groupe motopropulseur et les systèmes de contrôle, aucun écran d'infodivertissement, un volant de course et un seul siège.

Isotta Fraschini Type 6 LMH Strada

Avec un tel pedigree, on ne peut pas s'attendre à un prix accessible pour la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, puisqu'elle a a été produite à 12 exemplaires. Exclusivité à partir de 3 250 000 euros, sans compter les éventuelles personnalisations que vous voudriez apporter à votre nouveau bolide. .