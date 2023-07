Ford présentera plusieurs modèles de Mustang au Goodwood Festival of Speed 2023, dont un qui n'a jamais été vu auparavant. Présentée comme "un nouveau membre captivant de la famille Mustang", la mystérieuse voiture sera dévoilée ce jeudi. Il ne s'agira pas d'une simple exposition statique, la firme américaine a l'intention de démontrer son "potentiel de conduite". De quoi s'agit-il exactement ? La courte vidéo de présentation révèle qu'il s'agit d'une Mach-E plutôt que de la traditionnelle pony car.

Le clip posté sur YouTube montre la nouvelle Mach-E à côté d'une GT et d'une version plus modeste, tout en s'attaquant au circuit de Goodwood. À un certain moment, on peut voir la future Mustang quitter l'asphalte pour se diriger vers une piste en terre, suggérant ainsi qu'il s'agit d'une version aventurière du SUV électrique. La logique veut que la configuration présumée prête pour le rallye, avec sa livrée colorée, soit dotée d'une suspension surélevée et d'une transmission intégrale.

Ford Mustang Mach-E GT 2022 : essai routier

Outre le Mach-E, Ford a l'intention de présenter la Mustang GT3, voiture de course, ainsi que la Mustang Dark Horse, qui peut être utilisée sur route. En outre, les visiteurs auront l'occasion de découvrir le nouvel Explorer électrique, un crossover de taille moyenne inspiré de l'ID de Volkswagen.4. Ce véhicule électrique compact sera assemblé à Cologne, en Allemagne, où la production de la supermini Fiesta s'est achevée la semaine dernière.

On ne sait pas si Ford a l'intention de vendre cette variante pimentée ou si elle restera une pièce unique, comme la Mustang Mach-E 1400 de 1 400 chevaux, à sept moteurs. Il y a également eu une Mustang Lithium basée sur la génération S550 du coupé. Cette dernière développait plus de 900 chevaux et plus de 1 356 Newton-mètres de couple transmis aux roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Les modèles basés sur la Mustang ne sont pas les seuls à avoir reçu le traitement électrique haute performance, car il ne faut pas oublier la Supervan 4.0 du Festival de la vitesse de Goodwood de l'année dernière.