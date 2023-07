Pas une seule semaine ne passe sur les pages Motor1.com sans partager toutes sortes de contenus intéressants liés à la Ford Mustang. Dans la vidéo jointe en haut de cette page, vous pouvez voir une version modifiée de la muscle car libérer tout son potentiel sur l'autoroute et atteindre une vitesse de pointe respectable.

Mais qu'avons-nous exactement ? Il s'agit d'une Mustang GT S550 avec le V8 atmosphérique de 5,0 litres. Certaines personnes pensent que le V6 de cette génération offre presque toute l'expérience Mustang, mais d'autres ont une préférence pour ce moteur V8. Roush propose d’ailleurs une solution si vous souhaitez ajouter plus de punch à ce dernier et il se présente sous la forme d'un kit de suralimentation avec plusieurs modifications matérielles et logicielles.

Roush lâche les chevaux



Le groupe de suralimentation Stage 3 de la société de réglage augmente la puissance du V8 de l'usine de 421 chevaux et 542 Newton-mètres de couple à 750 ch et 900 Nm, ce qui est tout simplement bluffant. Roush propose le kit pour les configurations de transmission à trois pédales et automatique de la Mustang GT. Dans ce test, la voiture a la boîte de vitesses manuelle à six vitesses et une section de l'autoroute allemande sans limitation de vitesse à sa disposition.

Le clip de huit minutes montre la poney jaune effectuer différentes courses et sprints sur l'autoroute allemande où le trafic était léger cette fois. Des vitesses bien supérieures à 200 kilomètres par heure ne posent aucun problème pour la voiture de sport et la vitesse la plus élevée de la vidéo affiche (273 km/h.

Le package de réglage de cette version Roush pour la Mustang S550 comprend également un kit carrosserie complet et une suspension modifiée, ainsi qu'un système de refroidissement amélioré pour le moteur. Il est également livré avec un ensemble de roues de 20 pouces, une configuration quadruple tuyau d'échappement à l'arrière et des touches intérieures.

