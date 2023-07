Ce n'est pas souvent qu’il nous est donné de voir de nouveaux véhicules, pas encore annoncés par un constructeur, rouler sans camouflage. Cependant, cela a toujours été le cas avec Ford ces derniers temps. Aujourd'hui, c’est au tour du nouveau Ford Explorer qui a été aperçu totalement à découvert. Il s’agit non seulement d’un rafraîchissement de milieu de cycle mais il nous est aussi donné de voir un nouveau niveau de finition. Dites bonjour à l'Explorer Active.

Comment le savoir ? Il suffit de voir le gros badge chromé Active sur la porte du coffre. Il semble que Ford ne soit pas intéressé à cacher quoi que ce soit à ce stade, et si la hiérarchie des versions correspond à celle du plus petit Ford Escape, l’Active sera une variante de moindre qualité dans la gamme de l’Explorer entre la version de base et l’XLT.

Galerie: Ford Escape 2023 photos espion

2 Photos

Tout comme en Chine ?

Les pneus du SUV, très simples, ressemblent à ceux attribuées aux deux versions cités ci-dessus, qui utilisent des jantes de 18 pouces. Cette version semble également être à propulsion arrière, car le badge 4WD que nous avons vu dans d'autres photos d'espionnage de l’Explorer est manquant.

Par rapport à la version sortante, ce nouveau modèle voit ses phares se rétrécir un peu tandis que la calandre s'agrandit et adopte une forme rectangulaire. En revanche, l’intérieur reste un mystère, ce qui a son importance puisque l'Explorer vendu en Chine a une disposition radicalement différente avec un écran central plus grand de 27 pouces qui couvre la majeure partie du tableau de bord. Le modèle américain n’aura probablement pas la même configuration, mais jusqu’aux débuts officiels, cela reste une inconnue.

En parlant de date de sortie, cela ne devrait plus tarder étant donné que nous déjà dépassé la moitié de l’année et que Ford ne souhaite visiblement pas faire de cachoteries. Une annonce aura probablement lieu dans quelques semaines.