Ford prépare son avenir en Europe en se tournant vers son passé. Le nouveau véhicule électrique de l'Ovale Bleu, le premier à être construit dans l'usine de Cologne, s'appelle Explorer, un nom qui rappelle non seulement le grand SUV hybride rechargeable de la gamme (probablement destiné à quitter les listes dans les mois à venir), mais aussi la longue tradition de modèles vendus en Amérique avec cette même identité.

Tout comme l'Explorer d'antan, l'électrique incarne l'esprit d'aventure en ciblant une large clientèle, avec un prix de vente prévu à moins de 45 000 euros.

Un look solide

Le look de Ford interprète les lignes du grand Explorer d'une manière plus futuriste. L'avant large et plat intègre les phares en "L" inversés qui pointent directement vers le centre de la calandre dominée par l'inscription "Explorer". Les moulures en plastique gris et noir donnent au crossover un aspect solide et rugueux.

L'avant du Ford Explorer électrique Le Ford Explorer électrique vu de l'arrière

Les grandes jantes en alliage se détachent sur les côtés, tandis que l'arrière se caractérise par une petite lunette et une barre lumineuse qui renforce l'impression de largeur de la voiture.

Bref, un design tout sauf banal et complètement différent de celui du Volkswagen ID.4, bien que les deux modèles partagent la plateforme MEB.

Ford Explorer électrique (2023)

Six couleurs sont disponibles : Arctic Blue (la couleur de lancement), Vibrant Blue My Mind, Frozen White, Magnetic Grey, Agate Black et Lucid Red.

Tout pour la praticité

À bord, l'Explorer s'appuie sur un certain nombre de nouveautés inédites sur l'ensemble de la gamme. En plus de l'écran de 5 pouces du combiné d'instruments, le système d'infodivertissement Sync Move de Ford fait son apparition sur le tableau de bord avec un écran de 15 pouces qui peut pivoter jusqu'à 30 degrés pour une meilleure consultation dans n'importe quelle situation de conduite.

L'habitacle du Ford Explorer électrique

Toujours dans le domaine de la praticité, sous l'accoudoir central se trouve la MegaConsole, un espace de 17 litres pouvant accueillir des bouteilles de 1,5 litre ou un ordinateur portable de 15 pouces, tandis que dans le tunnel central, les porte-boissons peuvent être repositionnés pour créer encore plus d'espace. Le volume du coffre commence à 450 litres et peut être porté à 1 400 litres en abaissant la deuxième rangée de sièges.

Disponile en propulsion ainsi qu'en 4WD

Ford n'a pas encore révélé la capacité de la batterie et l'autonomie prévue (bien que certaines rumeurs continuent à évoquer environ 500 km). En ce qui concerne la recharge, l'entreprise se limite à dire pour l'instant que l'Explorer peut passer de 10 à 80 % en 25 minutes environ. La puissance des moteurs est également inconnue, la marque américaine admettant toutefois la présence de versions à traction arrière et intégrale.

Les détails sur les batteries du Ford Explorer électrique restent secrets

L'équipement en termes d'aide à la conduite est très complet, Ford s'appuyant sur 12 capteurs à ultrasons, cinq caméras et trois radars pour surveiller tout ce qui se passe autour de la voiture à 360°. L'Explorer est le premier modèle de la marque en Europe à être équipé des systèmes Lane Centring et Assisted Lane Change, qui non seulement maintiennent la voiture sur sa trajectoire, mais lui permettent également de changer de voie.

Viennent ensuite le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance aux angles morts, désormais omniprésents, ainsi que le système Clear Exit Assist qui avertit les passagers de la présence d'une voiture ou d'une personne venant en sens inverse lorsque l'on ouvre la portière. Le freinage d'urgence automatique et la fonction de stationnement automatique Active Park Assist 2.0 sont également inclus.