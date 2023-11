Le PDG de Ford, Jim Farley, est à nouveau dans le train du teaser de la Mustang. Le patron de l'Ovale Bleu a diffusé sur les réseaux sociaux une image assombrie montrant les contours d'une calandre de Mustang. Le texte du message confirme que la photo est liée à "ce qui va suivre pour la Mustang", et les lettres GT/CS sont clairement visibles. Les aficionados de Ford reconnaîtront immédiatement qu'il s'agit du badge de la Mustang California Special. Mais ce teaser ne s'arrête pas là.

Conjurant notre meilleur monologue de détective privé, nous avons mentalement crié "agrandir !" pour éclaircir l'image. De toute évidence, Ford s'attendait à ce que les journalistes de la vieille école fassent exactement la même chose, car des chiffres et des lettres sont apparus en bas à gauche une fois que les réglages ont été poussés au maximum. On pouvait y lire : 11/11/23 et 33° 26' 23.8" N, 117° 37' 40.116" W.

Il est évident que quelque chose en rapport avec la California Special se passera le 11 novembre, soit dans trois jours à peine au moment de la publication de cet article. Et si l'on se fie à tous les films de mystère, d'action et d'espionnage que nous avons vu, il est facile d'identifier la chaîne de chiffres comme étant des coordonnées précises sur une carte. En consultant Google, nous arrivons aux Outlets of San Clemente, un centre commercial situé à San Clemente, dans la banlieue de Los Angeles. On peut supposer que c'est là que se trouvera la nouvelle California Special.

Qu'est-ce que cela signifie pour les fans de Mustang ? La California Special a longtemps été un pack d'apparence pour le coupé sportif de longue date, comblant souvent le fossé entre les versions GT et Shelby. Elle est apparue pour la première fois en 1968, offrant un look pseudo-Shelby pour un peu moins d'argent. Ford a relancé l'option en 2007, juste à temps pour la renaissance de la Shelby GT500 et de la Shelby GT. En fait, la Mustang Shelby GT 2007-2008 a commencé par être une GT/CS avant d'être envoyée dans les locaux de Shelby à Las Vegas pour y être améliorée.

Les modifications apportées à la GT/CS ne sont pas toujours d'ordre esthétique. De modestes modifications du système d'échappement, de l'admission et des réglages de la suspension ont fait partie de la formule par le passé. Bien entendu, nous ne savons pas si la voiture actuelle proposera des améliorations mécaniques pour accompagner le package visuel.

Si l'on en croit les indices pas si secrets de la photo teaser, une présentation le 11 novembre dans ce centre commercial semble probable. Et puisque nous parlons de la Mustang California Special, il serait tout à fait ridicule que Ford n'emmène pas sa dernière monture au LA Auto Show 2023, qui ouvrira ses portes au public le 17 novembre.