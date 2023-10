Chez Motor1, nous sommes de grands amateurs de petits moteurs, et ce modèle de moteur Ford V8 à l'échelle 1:3 nous fait repenser notre liste de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Elle est fabriquée par Franzis, une entreprise allemande, mais cette réplique de V8 américain est disponible à l'achat en ligne pour les amateurs du monde entier. En ce moment même, nos doigts se posent sur le bouton "Acheter maintenant" d'Amazon, alors que nous nous apprêtons à débourser 183 euros.

Pour ce prix, vous obtenez un fac-similé de la taille d'une table d'un moteur V8 tel qu'il était monté sur la Ford Mustang de 1965. Non, ce petit moteur n'est pas réellement fonctionnel, comme nous l'avons vu avec d'autres V8 miniatures, mais il est aussi nettement moins cher. Il ne s'agit pas non plus d'un modèle purement statique : le vilebrequin tourne dans un bloc moteur transparent, montrant comment les pistons, les poussoirs, les soupapes, les tiges de poussoir et l'arbre à cames travaillent en harmonie pour convertir l'air et le carburant en chevaux-vapeur. Un moteur électrique fait tourner le moteur et, oui, l'ironie de la chose, à l'heure où le monde passe aux voitures électriques, ne nous a pas échappé.

Galerie: Moteur de Ford Mustang 1965 à l'échelle 1:3

5 Photos

Ce modèle ne se limite pas à un simple spectacle mécanique. Des lumières simulent les bougies d'allumage, activées par les fils de la bougie. Lorsque le vilebrequin tourne, une petite courroie située à l'avant du moteur fait tourner un ventilateur à l'ancienne, un alternateur et une pompe à eau transparente. La base du moteur contient également un haut-parleur qui diffuse une bande sonore de V8 lorsqu'il est allumé.

Au total, le kit comprend plus de 200 pièces et il est assez technique. Le processus d'assemblage nécessite une synchronisation correcte du moteur afin que les pistons, les soupapes, l'arbre à cames et les bougies d'allumage soient synchronisés. Les pièces sont en plastique et s'emboîtent en grande partie par pression, bien que certains composants soient fixés par des vis. Si tout se passe comme prévu, le temps d'assemblage est estimé à environ trois heures.

L'histoire de ce moteur

Dans le monde des moteurs, le petit bloc V8 de Ford est certainement une valeur sûre. Lancé au début des années 1960, il a rapidement évolué vers le moteur représenté ici. Le même concept de base a finalement été porté à 5,8 litres, mais la plupart des passionnés reconnaissent le vénérable V8 302 C.I. - alias le 5.0L - comme le moteur qui a propulsé une large gamme de Ford pendant des dizaines d'années. Le moteur à poussoirs du petit bloc a finalement été mis au rancart en 2001, terminant sa carrière sous le capot des SUV Ford Explorer et Mercury Mountaineer.