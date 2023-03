La Dodge Challenger SRT Demon 170 est l'un des véhicules les plus excitants de cette année. La société commencera à prendre les commandes le 27 mars. Bien qu'un configurateur traditionnel ne soit pas encore disponible, il existe maintenant un site où vous pouvez voir le prix complet ainsi que les différentes options. Si vous voulez tout ce qui est disponible, le coût total sera de 122 600 €.

La Demon 170 commence à 90 000 euros en amérique du nord. En dépensant ce prix, l'acheteur reçoit un V8 suralimenté de 6,2 litres qui développe 1 025 chevaux et 1 281 Nm de couple avec de l'E85. L'habitacle est spartiate et ne comporte qu'un siège conducteur recouvert de tissu, pas de siège passager ni de banquette arrière. Il n'y a pas non plus de tapis de coffre ni même de lumière.

Galerie: Dodge Challenger SRT Demon 170 2023

51 Photos

La Demon 170 est disponible en 14 couleurs extérieures. Seules trois d'entre elles sont des options gratuites : White Knuckle, Pitch Black et Torred. Sept d'entre elles coûtent 87 € : Granite, Destroyer Grey, Triple Nickel, F8 Green, B5 Blue, Frostbite et Plum Crazy. Quatre sont à 360 € : Octane Red, Sinamon Stick, Go Mango et Sublime.

En outre, les acheteurs peuvent opter pour un capot noir satiné pour 1 830 euros. Le capot, le toit et le couvercle de coffre peuvent être noirs satinés pour 3 200 €.

La Demon 170 est équipée de série de jantes en aluminium forgé. Les jantes en fibre de carbone et en aluminium en deux parties ajoutent 10 500 € au prix du véhicule.

Bien entendu, Dodge propose la Demon 170 avec plus qu'un simple siège conducteur. L'ajout d'un siège passager et d'une banquette arrière coûte 1 830 euros. Vous pouvez opter pour un mélange d'Alcantara et de cuir Laguna en noir ou en rouge démoniaque pour 5 500 €. Les autres options intérieures comprennent un toit ouvrant pour 9 000 €.

Ce modèle ne sera évidemment pas vendue en europe.