Mise à jour : ajout d'une photo supplémentaire montrant l'arrière de la voiture, confirmant qu'il s'agit bien d'une Charger Daytona EV.

Dodge vient de nous réserver une surprise. Dans un post sur les réseaux sociaux, le constructeur automobile montre plusieurs photos d'une nouvelle voiture. Les images sont accompagnées d'un message simple : Aucun appareil photo ou dispositif d'enregistrement n'est autorisé. Modèle de pré-production présenté. Disponible fin 2024.

Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Dodge nous a confirmé qu'il s'agit d'images de la Dodge Charger de nouvelle génération, montrée ici sous forme de pré-production sans le moindre camouflage. En fait, les images montrent un tout petit peu de camouflage en train d'être enlevé, mais hélas, nous n'avons pas une vue absolument claire de la voiture entière. Entre les angles bizarres, les ombres et la clôture, quelque chose est caché. Néanmoins, voici la nouvelle Charger avant qu'elle ne soit censée être vue. Mais Dodge a partagé ces photos, donc en fait, vous êtes censés la voir.

D'après ce que l'on peut voir, les lignes générales du concept sont peut-être un peu plus discrètes pour le modèle de série, mais la plupart des éléments que nous avons vus en 2022 sont repris. Le toit semble un peu plus haut et les portes sont équipées de rétroviseurs latéraux de série. Voici un aperçu du concept à titre de comparaison.

Nous avons transféré l'une des images dans Photoshop pour obtenir plus de lumière, et même la partie inférieure du bouclier semble assez similaire avec des aérations verticales aux coins encadrant une plus grande ouverture au milieu.

Pendant ce temps, sur Instagram, Dodge a partagé une seule photo de l'arrière de la voiture, et c'est sans doute le cliché le plus important de tous. Une Charger électrique est déjà confirmée, et maintenant, nous voyons que le nom Daytona est également confirmé. L'inscription Daytona en relief sur le bouclier arrière ne fait pas défaut, et nous ne voyons aucune sortie d'échappement visible : il s'agit donc bien d'une Charger Daytona électrique.

Mais cette photo pourrait aussi avoir des implications plus importantes pour une Charger à combustion. Des rumeurs persistent sur une version biturbo du moteur I6 qui accompagnerait le modèle électrique. Cette rumeur était accompagnée d'une information selon laquelle l'EV porterait le nom de Charger Daytona, tandis que la version à combustion serait une Charger. Aujourd'hui, une partie de cette rumeur est confirmée. Et notre dernière conversation avec Dodge au sujet des rumeurs sur les moteurs à combustion s'est soldée par un non-commentaire plutôt qu'un démenti catégorique, alors prenez cela comme vous voulez.

Il ne manque pas non plus le badge Fratzog dans la calandre supérieure, un symbole qui ornera probablement les VE pour représenter le système d'échappement "Fratzonic Chambered Exhaust" de Dodge, conçu pour donner à ses voitures autrement silencieuses un grondement imitant celui d'une muscle car. Le capot semble également présenter une forme similaire à celle du concept, le panneau au-dessus de la fine calandre servant en fait d'aileron, canalisant l'air au-dessus et en dessous de celui-ci sur le capot.

Que pensez-vous de ce premier aperçu de la nouvelle Charger ? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.