La dernière Dodge Charger équipée d'un V8 Hemi est sortie des chaînes de production l'année dernière, mais ce n'est pas la fin de la célèbre machine. Un modèle de nouvelle génération est en préparation, dont le concept de la Charger Daytona SRT EV a donné un aperçu en 2022.

L'alimentation électrique a été confirmée, mais la grande question est de savoir si Dodge proposera ou non une version dotée d'un moteur à combustion interne traditionnel.

Les informations sur la prochaine Charger sont pour l'instant un mélange de détails officiels et de rumeurs. Mais il y a suffisamment d'informations pour se faire une idée assez précise de ce qui se prépare. Voici ce que nous savons à ce jour sur la Dodge Charger 2025.

Qu'y a-t-il sous le capot ?

Venons-en à la question à un million d'euros. Oui, un groupe motopropulseur entièrement électrique est confirmé, bien que les détails sur les configurations spécifiques ne soient pas encore connus.

Une version électrique extrêmement puissante appelée Banshee a été confirmée, et cette voiture devrait être dotée d'une transmission intégrale et d'une puissance supérieure à 800 chevaux, voire proche de 900 chevaux. Après la présentation en août 2022, Dodge s'est rendu au salon SEMA avec une version rouge du concept et a annoncé neuf motorisations possibles pour le modèle de série, dont trois niveaux différents pour la Banshee.

Dodge a également mentionné une "version de base" développant 455 ch et une pléthore d'autres niveaux de puissance se situant sous la Banshee et pouvant atteindre 670 ch. Toutefois, il convient de rappeler que Dodge précise qu'il s'agit de puissances potentielles pour les modèles électriques. Et cela ne concerne pas non plus les modèles Charger plus modestes qui ne sont pas des variantes axées sur la performance. Ainsi, au-delà d'un groupe motopropulseur électrique et d'une version Banshee rivalisant avec la Hellcat, Dodge n'a rien confirmé de précis.

Il en va de même pour les éventuels moteurs à combustion interne de la prochaine Charger. Les choses sont particulièrement intéressantes sur ce point, car Dodge nous a d'abord dit que la prochaine génération de Charger serait uniquement électrique, point final. Mais les rumeurs ont persisté sur le fait que les VE coexisteraient avec des moteurs à essence, à savoir le six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres "Hurricane" actuellement disponible dans les Ram et Jeep. Les acheteurs de Charger pourraient ainsi disposer d'une option essence de 500 chevaux, ce qui donnerait à Dodge un concurrent à la Ford Mustang et à son puissant V8.

Lorsque nous avons contacté un porte-parole de Dodge au sujet de ces rumeurs sur la puissance des moteurs à combustion pour la prochaine Charger, la réponse est passée d'un non catégorique à un "pas de commentaire". À prendre comme vous voulez.

À quoi ressemble-t-elle ?

Autrefois, la Dodge Charger était strictement une voiture à deux portes et le concept Charger Daytona SRT EV suggère que la nouvelle Charger reprendra ce format. Lors de sa présentation, le constructeur a laissé entendre que le concept était proche de la production et un récent teaser suggère qu'il pourrait être très proche du concept.

Cependant, comme les rumeurs concernant la motorisation à combustion interne continuent de se répandre, il est tout à fait possible qu'une version considérablement remodelée accompagne l'EV. Entre autres, l'intégration d'un gros moteur sous le capot tronqué et le nez ventilé du concept semble être un véritable défi.

Quoi qu'il y ait (ou non) sous le capot, nous nous attendons à un design liftback élancé avec une posture large et une ligne de caisse haute. À l'intérieur, le concept présente un large tableau de bord qui n'est pas sans rappeler la Charger actuelle, équipé d'écrans d'affichage numériques pour le conducteur et le système d'infodivertissement afin de créer un design minimaliste. De plus, la Charger arborera deux nouveaux badges à l'extérieur.

Quelle est sa sonorité ?

Ce n'est pas une question piège. Dodge a fait des vagues lors de la présentation de la Charger Daytona SRT EV avec le son de l'échappement Fratzonic Chambered Exhaust. Le constructeur a déclaré que le bruit électronique provient d'un système qui pousse "un son dynamique à travers un amplificateur et une chambre de réglage situés à l'arrière du véhicule".

Vous pouvez écouter un peu de ce son original ci-dessous :

Au lancement, le bruit était résolument futuriste et n'était pas sans rappeler le concept surnaturel de Dodge utilisé dans le film The Wraith des années 1980, mais le PDG de Dodge, Tim Kuniskis, a rapidement déclaré que la fausse note d'échappement était un travail en cours. Au salon SEMA, le concept rouge présentait un son beaucoup plus profond, plus proche d'un V8 Hellcat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dépit du fait qu'elle soit entièrement électrique, il est prévu que la nouvelle Charger ait une sonorité de muscle car, pour le meilleur et pour le pire.

Quel sera son nom ?

Il ne s'agit pas non plus d'une question piège. Bien sûr, il s'agira de la Dodge Charger, mais le concept fait également revivre le nom de Daytona. Au salon SEMA, Dodge a énuméré les niveaux de puissance susmentionnés pour l'EV, tous accompagnés du nom Daytona. Cela signifie-t-il que tous les Charger sont des Daytona ? Des rumeurs non confirmées affirment que oui, mais avec un hic. Tous les modèles électriques pourraient être des Daytonas, les modèles à combustion n'utilisant que le nom Charger. Bien sûr, cela dépend aussi de la véracité des rumeurs non confirmées d'une version à combustion.

Quand sera-t-elle lancée et combien coûtera-t-elle ?

La nouvelle Dodge Charger devrait être lancée vers la fin de l'année 2024, en tant que modèle 2025. Aucune fourchette de prix n'a été mentionnée, mais nous pouvons vous dire que la Charger sortante commençait à environ 35 000 $ en version de base avec un V6. Si une Charger à moteur thermique devait revenir avec le même moteur de base, un prix inférieur à 40 000 dollars n'est pas à exclure. Les Charger électriques commenceront probablement plus haut, avec la Banshee à traction intégrale, qui a la plus grande autonomie et qui peut atteindre (ou dépasser) les six chiffres.