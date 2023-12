Regardez bien cette vidéo car vous ne reverrez peut-être plus jamais une course façon dragsters comme celle-ci. Bien sûr, vous verrez toujours une Mustang affronter une Camaro ou une Challenger mais les occasions de voir ces trois modèles américains, iconiques, se livrer un duel à trois seront limitées et même lorsque cela se produira, il n’y aura probablement pas de bande-son V8 pour accompagner l’action…

La production de la Camaro et de la Challenger se terminera très bientôt et, pour marquer l'occasion, le duo va se mesurer à la Mustang Dark Horse sur le 400 mètres départ arrêté dans une nouvelle vidéo de Hagerty. Et sans plus tarder, voici le résultat.

La Mustang a de la concurrence

Avec 455 chevaux, la Camaro SS est la moins puissante du groupe mais cela ne l’a pas empêcher de parcourir le 400 mètres en 12,2 secondes, atteignant 118 mph (190 km/h) pour empocher la victoire. La Mustang GT, en version Dark Horse, de 500 chevaux est reléguée à la deuxième place, terminant sa course de 12,5 secondes à 115 mph (185 km/h). La Dodge Challenger, vue ici sous sa version Scat Pack Widebody avec 485 ch, franchit la ligne presque côte à côte avec la Mustang. Sa vitesse est cependant un peu plus lente avec 112 mph (180 km/h).

Il y a une mise en garde concernant cette course que nous devons mentionner. La Challenger et la Camaro utilisent toutes deux des transmissions automatiques, tandis que la Dark Horse a une transmission manuelle. De plus, la boîte de vitesses de la Camaro est à 10 vitesses, ce qui lui confère des rapports plus courts qui passent plus rapidement. Si la Mustang avait sa propre boîte à 10 vitesses à la place du levier qui en compte six, les choses auraient peut-être été différentes.

Ce n'est cependant pas une excuse pour la deuxième course. Avec la Mustang comme seule muscle car à moteur V8, un nouveau groupe de concurrents s’oppose à elle : la Toyota Supra, la Lotus Emira et la BMW M2, toutes moins puissantes que la Dark Horse et arborant des boîtes de vitesses manuelles. Nous laisserons ce résultat à la vidéo, mais voici un indice : le vainqueur franchira la ligne d'arrivée avec une large avance.

