La Dodge Challenger Demon 170 est la seule Hemi à régner sur toutes les autres, mais avec une production prévue de 3 300 exemplaires à un prix de départ légèrement inférieur à 95 000 euros, elle n'est pas exactement à la portée de tout le monde. Ne craignez rien, car le cœur de la Demon 170 sera bientôt disponible à l'achat en tant que moteur de série. Et bien qu'il coûte nettement moins cher que la Challenger dont il est issu, son prix de vente conseillé de 26 250 € est toujours aussi élevé (voire plus) que celui de nombreuses voitures performantes et soignées.

Aussi cher qu'une Mazda MX-5

Techniquement parlant, le moteur, connu sous le nom de Hellephant C170 de Direct Connection, génère 1 025 ch comme dans la Demon 170. Certes, il coûte aussi cher qu'une Mazda MX-5, mais à ce prix, vous obtenez un moteur entièrement équipé, couronné d'un supercharger de 3,0 litres pour alimenter le moteur de 6,2 litres. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus fondamental (et moins cher), le bloc long Hellephant C170 supprime l'admission, le supercharger et d'autres composants pour un prix de 18 000 €.

Le moteur de la Demon 170 n'est pas la seule nouveauté de Direct Connection. Le bloc long Hellcrate Redeye de 6,2 litres ne développe que 807 ch. Il s'agit du moteur familier de la Challenger Redeye, également dépourvu d'admission, de suralimentation et d'autres éléments, il coûte 12 320 €. Il y a aussi le Hellcrate Hemi en version 717 chevaux, également sous forme de bloc long pour 9 000 €. En dehors du domaine de la suralimentation, Direct Connection propose des blocs longs 392 et 345 Crate Hemi pour 6 630 € et 4 260 €.

Mais attendez, ce n'est pas tout.

Galerie: Moteurs de série Dodge Direct Connection

Nous savons que le V8 Hemi est sur le point de disparaître et, hormis l'énergie électrique, il semble que le six cylindres en ligne Hurricane 3,0 litres à double turbocompresseur sera l'un des acteurs de la performance chez Dodge. Un avant-goût est donné ici avec deux versions à bloc long du six cylindres, l'une de 420 ch (appelée Cat 1) et l'autre de 550 ch (Cat 3). Le prix du I6 commence à 6 150 € et atteint 8 530 € pour la version la plus puissante.

"Le portefeuille Dodge Direct Connection continue de s'élargir depuis sa relance en mars 2022" - Tim Kuniskis, PDG de Dodge.

Le Hellephant C170 et les autres moteurs mentionnés ici seront mis en vente au début du premier trimestre 2024.